Facebook și Messenger nu merg. Pană majoră a serviciilor Meta

Facebook a căzut, într-o întrerupere majoră, care pare a fi de amploare. Problemele au scos din funcțiune Facebook Messenger, precum și aplicația principală și site-ul web, relatează The Independent.

UPDATE: Problemele cu serviciile Meta par să se fi remediat vineri seara, în jurul orei 18:00. Compania nu a oferit deocamdată o explicație privind cauza lor.

Știrea inițială:

Utilizatorii au fost deconectați automat din Facebook Messenger și s-au trezit în imposibilitatea de a se reconecta. În schimb, li se afișează un mesaj de eroare care indica faptul că „a apărut o eroare neașteptată”.

Și site-ul principal Facebook a afișat o eroare similară. Vizitatorilor li s-a spus că „ceva nu a mers bine” și că firma „lucrează la problemă și o va rezolva cât mai curând posibil”. În cazul altor utilizatori aplicația Facebook doar se „învârte în gol”, fără a afișa nimic.

Alte servicii ale Meta, aplicația de mesagerie WhatsApp, par să fie în mare parte online, în pofida faptului că folosesc sisteme comune în culise. Însă alte platforme ale Meta, cum ar fi site-ul Instagram, au avut de asemenea probleme.

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Facebook a picat ultima oară în 2024

Ultima pană semnificativă a serviciilor Meta a avut loc pe 11 decembrie 2024, când peste 100.000 de utilizatori din întreaga lume au raportat probleme, platforma Facebook fiind atunci cea mai puternic afectată.

Serviciile Meta au fost afectate de mai multe căderi în anul respectiv, cea mai gravă fiind în luna martie. Pana de atunci a afectat atât Facebook, cât și Messenger, Instagram și WhatsApp.

Înainte de aceasta, ultima oară când toate serviciile Meta au căzut simultan a fost în octombrie 2021. Atunci serviciile Meta au fost indisponibile timp de 6-7 ore.

Deocamdată Meta nu a oferit explicații despre noua pană care îi afectează serviciile.