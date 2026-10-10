„Printre primele ţări care au oferit ajutor”. Mesajul unui oficial de la Kiev la deschiderea primului Consulat onorific al Ucrainei în România

Prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko, a declarat, sâmbătă, că autorităţile de la Kiev vor face tot ce ţine de ele pentru ca toate drepturile românilor din Ucraina să fie respectate.

„Avem foarte multe lucruri în comun, bunăoară, nu numai comunităţile din România şi Ucraina, ci şi foarte multe evenimente istorice care ne leagă. Am avut consultări politice la Bucureşti şi am discutat foarte multe lucruri despre minorităţi şi o să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca toate drepturile minorităţii române din Ucraina să fie respectate şi să se simtă ca acasă. Sperăm ca acest lucru să se reflecte şi în România, pentru că şi aici trăiesc ucraineni şi trebuie să acordăm importanţă şi şcolilor ucrainene din România. Trebuie să înţelegem următorul lucru: aceşti oameni suferă atât pentru Ucraina, cât şi pentru România, fiindcă sunt cetăţeni buni ai României, dar se gândesc şi la Ucraina”, a afirmat Oleksandr Mischenko, cu ocazia deschiderii, la Apahida, a primului Consulat onorific al Ucrainei în România, relatează Agerpres.

El a mulţumit României pentru ajutorul pe care l-a dat şi îl dă în continuare Ucrainei.

„Vreau să ţineţi minte că România a fost printre primele ţări care au oferit ajutor Ucrainei, este prietenul nostru, este un prieten strategic pentru noi. Vreau să mulţumesc tuturor ţărilor şi reprezentanţilor lor care se află aici pentru ajutorul pe care l-au oferit Ucrainei. Solidaritatea internaţională este una dintre formele de luptă împotriva agresiunii ruse”, a mai spus Oleksandr Mischenko.

Acesta a participat, sâmbătă, la evenimentul de deschidere a Consulatului onorific al Ucrainei în Apahida, eveniment la care au mai fost prezenţi, printre alţii, ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, prefectul de Cluj, Maria Forna, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Cluj Vakar Istvan şi Radu Raţiu, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi consular, ai mediului academic şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai comunităţii ucrainene şi ai comunităţii locale.

Câți ucraineni trăiesc în zona de nord-vest a României

Ucraina a deschis, sâmbătă, primul său Consulat onorific în România, la Apahida, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca.

„Sunt foarte fericit să mă aflu aici pentru acest eveniment foarte deosebit pentru noi, la deschiderea acestui Consulat onorific în România. Vreau să mulțumesc autorităților din România pentru că au reușit să le ofere ucrainenilor care se află aici refugiu și, uitându-mă la fețele lor, văd că ei sunt fericiți și vă mulțumesc pentru acest lucru”, a mai afirmat la ceremonia de deschidere prim-adjunctul ministrului de externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko.

Consulul onorific al Ucrainei în România, Vasile Serioja Ruscovan, a declarat că în zona de nord-vest a României trăiesc aproximativ 50.000 de ucraineni.

„După datele oficiale, în Cluj sunt aproximativ 3.200 de ucraineni. În Maramureș sunt 24.000, în Brașov peste 10.000. În total, putem spune că sunt 40.000 – 50.000 în zona aceasta, dar aceste date nu putem să le considerăm reale, pentru că e vorba doar de evidența Inspectoratului General pentru Imigrări. Oamenii, odată ce au primit statutul de persoană aflată sub protecția temporară a statului român, au libertatea de a circula în Europa și nu știm dacă această cifră corespunde realității”, a precizat Vasile Ruscovan pentru Agerpres.

În cadrul evenimentului au fost intonate imnurile de stat ale Ucrainei și României și a fost păstrat un moment de reculegere pentru cei care au murit în războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina.