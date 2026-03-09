„Faceți plinul la mașină, acum”. Avertismentul-metaforă al unui analist, dar care vorbește de o criză mondială ca în anii `70

Se conturează un adevărat șoc energetic global, similar celui din anii 1970, avertizează analistul Wayne Cole într-un material Reuters intitulat „Faceți plinul la mașină, acum” și publicat înainte de deschiderea burselor europene.

Sortimentul de petrol Brent a depășit 100 de dolari pentru un baril luni dimineață și nu s-a mai uitat înapoi, atingând un maxim de 119,50 dolari. (la ora publicării acestui articol cotația era de aproximativ 109 USD/baril, adică o creștere de 17,5%).

Acest indice de referință al țițeiului a atins la un moment dat o creștere de 25%, nivel care dacă ar fi consemnat și la sfârșitul zilei ar reprezenta cel mai mare salt zilnic din istorie și ar însemna că petrolul s-a scumpit cu 60% de când Donald Trump a ordonat atacul asupra Iranului.

Acestea sunt genul de cifre care sunt asociate de obicei cu o recesiune mondială, notează analistul Reuters. În prezent, consumul mondial de petrol este mai redus și există și alte surse de țiței, dar analiștii sunt de acord că acestea nu sunt suficiente pentru a face față unui conflict prelungit.

Și se pare că acesta va fi unul de lungă durată. Apelul lui Trump la „capitulare necondiționată” și alegerea de către Iran a fiului fostului lider suprem radical ca nou lider suprem radical par să facă dificilă o cedare a vreuneia dintre părți.

O privire aruncată asupra site-ului de urmărire a transporturilor maritime Marine Traffic arată că petrolierele nu îndrăznesc să traverseze Strâmtoarea Hormuz și, având în vedere modul în care Iranul lansează rachete, s-ar putea să nu o facă nici măcar dacă ar exista o asigurare pentru caz de război disponibilă și accesibilă. În lipsa petrolului brut, unele state din Golf rămân fără spații de depozitare și reduc producția, iar reluarea acesteia este un proces îndelungat.

Companiile aeriene, lovite serios de scumpiri

Acest lucru se reflectă foarte rapid în prețurile combustibililor. Aproximativ jumătate din combustibilul pentru avioane din Europa provine din strâmtoare, ceea ce a dus la prețuri record, echivalente cu aproximativ 190 de dolari pe baril.

Acțiunile companiilor aeriene din Asia au fost lovite luni, deși este posibil să nu fi observat acest lucru în mijlocul „carnagiului” general.

Indicele bursier Nikkei a scăzut cu aproximativ 7%, bursa din Coreea de Sud cu 8% și cea din Taiwan cu 5%. Cotațiile futures europene s-au corectat cu 1-3%, iar cele de pe Wall Street cu aproximativ 2%.

Creșterea prețurilor la gazul natural lichefiat, la combustibilul pentru avioane și la îngrășăminte va face ca încălzirea locuințelor, vacanțele sau cumpărarea de alimente să devină mai costisitoare.

Pentru consumatorii americani, adevărata problemă este întotdeauna benzina. Așteptați până când prețurile la pompă vor crește cu 10%, 20% sau mai mult, iar strigătele de supărare care vor urma ar putea fi suficient de puternice încât să pună capăt unui război, a mai spus analistul Wayne Cole.