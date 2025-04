FACT-CHECKING la dezbaterea prezidențială de la Digi24. Unde au greșit candidații la prezidențiale 

Site-ul care se ocupă de fact-checking Factual a arătat că în primele două ore de dezbatere prezidențială la Digi24, Elena Lasconi și Crin Antonescu au făcut două declarații false.

Prima dezbatere prezidențială s-a desfășurat între trei candidați – Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi, deși inițial cinci confirmaseră participarea. Victor Ponta a anunțat astăzi, cu câteva ore înainte de startul dezbaterii că nu mai participă, în timp ce George Simion a venit la dezbatere, însă, a plecat imediat după ce a fost prezentat.

Dezbaterea este programată să dureze trei ore, până la ora 23.00. Până acum, site-ul Factual a identificat două afirmații false.

1. Elena Lasconi și protestele din 2012

Într-o interpelare adresată lui Crin Antonescu, Elena Lasconi a declarat că a ieșit în stradă în 2012, când s-a format alianța USL, prima coaliție a PNL cu PSD.

„Am ieșit în stradă din cauza dumneavoastră. În 2012 ați călcat în picioare statul de drept. Ați oripilat liderii europeni! Cum puteți garanta că veți lupta pentru statul de drept în România?”, a întrebat Lasconi.

Echipa de la Factual explică că în 2012 au avut loc proteste în România îndreptate împotriva guvernului condus de Emil Boc și a reformelor sanitare de atunci. Principalul nemulțumire era că banii din asigurările de sănătate ar fi urmat să fie administrați în sistem privat. Boc i-a cerut demisia lui Raed Arafat din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății. În urma protestelor, Raed Arafat a rămas pe post, iar Emil Boc a demisionat din funcția de premier.

„Practic, USL a fost beneficiarul protestelor din 2012, nu generatorul lor”, a concluzionat Factual.

2. Antonescu, chemat la Parchet

Primarul general Nicușor Dan l-a acuzat pe Crin Antonescu că, în calitate de ministru al Tineretului și Sportului, a aprobat transferul unor terenuri din București care apoi au ajuns în mâinile unor dezvoltator imobiliari. Dan a enumerat mai multe terenuri care au făcut parte din aceste transferuri, apoi i-a arătat lui Antonescu niște documente care să îi confirme acuzațiile.

În replică, Crin Antonescu a susținut că „niciodată nu am fost informat, sunt 20 de ani de atunci, că vreun procuror îmi cercetează activitatea ca să intervină prescripția. Niciodată nu am fost acuzat, niciodată nu am fost chemat la parchet”.

Factual cataloghează declarația ca fiind falsă, pentru că, în 2014, Crin Antonescu a fost audiat la Parchetul General în urma unei plângeri făcute de Fundația Mișcarea Populară.

În urma audierilor el a declarat că: „Am fost la Parchetul General pentru o simpla formalitate, în sensul că undeva prin 2014, nu mai știu când de fapt, că nici n-am avut cunostinta de toata asta, Fundația Mișcarea Populară a depus o plângere la Parchet împotriva lui Ponta, a mea – nu știu cine, pentru niște prostii. Eu nu am avut cunoștință”.

Doi ani mai târziu, el și soția lui au fost audiați și de procurorii DNA Ploiești în urma unui denunț făcut de Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, primul șef al SRI.

„Astfel, Crin Antonescu a fost audiat de procurori în cel puțin două dosare. Deci a fost chemat la parchet”, este concluzia oferită de site-ul de fact-checking.