Nicușor Dan reia acuzațiile la adresa lui Antonescu: „34 de hectare au fost date unor dezvoltatori imobiliari”/ Replica acuzatului: „Ori este manipulat, ori un calomniator de cea mai joasă speță”

Primarul general Nicușor Dan l-a acuzat din nou pe Crin Antonescu, la dezbaterea de la Digi24, că, în calitate de ministru al Tineretului și Sportului, că aprobat transferul unor terenuri din București care apoi au ajuns în mâinile unor dezvoltator imobiliari. În replică, Antonescu a spus că semnătura sa nu figurează pe nicio asemenea tranzacție și a spus despre Dan că este „fie manipulat, fie un calomniator”.

Disputa s-a amplificat în dezbaterea de la Palatul Cotroceni, după ce Nicușor Dan l-a caracterizat pe Crin Antonescu drept „șeful rechinilor din anii 90 pe bazele sportive”. „Ați fost ministru care a dat baze sportive la oameni cum ar fi Puiu Popoviciu, Dumitru Dragomir, dl. Paszkany. Cred că o să ajungem să dezbatem asta”

„Bieții bucureșteni vor plăti casele de avocatură”

„Ați pronunțat niște nume și dacă nu sunteți oficial în stare de iresponsabilitate, vreau să discutăm clar. Da, am fost ministru al Sportului care nu am avut nicio relație cu oamenii amintiți. Dvs., ca procesoman calificat, să ne spuneți ce terenuri și cui am dat eu”, a spus Antonescu.

Nicușor Dan a scos câteva documente care au fost semnate de către Antonescu în calitate de ministru prin care o serie de terenuri au trecut din domeniul public la statului în subordinea Biroului pentru Tineret și Turism (BTT): 7 hectare din parcul Herăstrău, 7 hectare din Ștrandul Tineretului, 9 hectare din baza sportivă Pantelimon, 9 hectare din Baza Sportivă Străulești și 2 hectare din Baza Sportivă Băneasa, în total 34 de hectare. Ulterior, BTT a semnat contracte de vânzare-cumpărare cu mai multe firme.

La finalul enumerării, Nicușor Dan i-a arătat și lui Antonescu documentele, acesta confirmând că cele legate de trecerea în patrimoniul BTT îi aparțineau, nu însă și cele de pe contractele încheiate cu dezvoltatorii imobiliari.

„Dacă eu vă dau acum în judecată, mă gândesc că bieții bucureșteni vor plăti din banii lor casele de avocatură. Eu, în calitate de ministru, nu am făcut decât să trec în proprietatea publică privată a statului ceea ce administra compania din subordine, BTT. Este un lucru foarte clar, perfect acoperit legal. Eu nu am blocat, refuzând să blochez, așa cum blochează domnul Dan care nu semnează acte. Niciodată nu am fost informat că vreun procuror îmi cercetează activitatea. Niciodată nu am fost chemat la Parchet, nu am fost acuzat de nimic. Dacă este vreun contract cu semnătura mea, vă rog să-l produceți”, a spus Antonescu.

„Au înstrăinat niște bunuri care ne aparțineau”

„Contractele au fost semnate de subordonații dvs”, a răspuns Nicușor Dan.

„Care subordonați și când au semnat aceste acte? Data? Citiți de pe contract. Eu v-am tratat cu tot respectul, dar când vă permiteți, manipulat de foști ofițeri SRI la vedere în statul dv oficial, vă rog să citiți care subalterni, când, ce contracte…”, a spus Antonescu, după care cei doi au continuat să vorbească în același timp.

„Antonescu a scos din domeniul privat mai multe terenuri, două instanțe au spus că a încălcat legea și că subordonații săi au înstrăinat niște bunuri care ne aparțineau. Motiv pentru care șeful acelei firme a luat 6 ani de închisoare”, a mai spus Nicușor Dan, după ce tonul discuției s-a mai calmat.

„Ce subordonați, când? Deci nu eu sunt de vină, ziceți că sunt subordonații mei. Am făcut totuși niște pași: Nu sunt eu rechin, nu am dat eu rechinilor (…) Ori este manipulat, ori este un calomniator de cea mai joasă speță”, a mai spus Antonescu.

Un duel mai vechi

Dialogul dintre cei doi vine în continuarea unor acuzații făcute de către Nicușor Dan pe 23 aprilie. „În anul 1999 România avea un ministru al Tineretului și Sportului, Crin Antonescu, și el a semnat un certificat de atestare a dreptului pentru proprietate pentru o societate care se numea BTT”, a declarat Nicușor Dan arătând un document semnat de Crin Antonescu la acea vreme.

El spune că, ulterior, actele semnate de Crin Antonescu au fost declarate ilegale de către instanță: prima dată în 2008, de Tribunalul București, iar apoi definitiv în 2015, de către Curtea de Apel București.

„Odată ce ele au intrat, prin acest act dovedit ilegal, au intrat în proprietatea BTT, foarte repede, în 2000, deși acest teren de șapte hectare, care avea două componente: era un teren sportiv al statului încă din anii comunismului, avea o bucată care era clubul nautic, de 7.000 de metri pătrați și o bucată care era tenis club și avea cam 6,4 hectare… Imediat după ce terenul intră în proprietatea BBT bucata mică, clubul nautic, este vândută de către BTT către Nick Import-Export, firmă controlată de un domn Fernando Enciu”, a acuzat Nicușor Dan.

„Iar bucata mare este vândută către o firmă Domino Impex SRL, care avea în structura acționariatului pe soția domnului Bartolomeu Finiș, așa cum spune presa de la momentul respectiv. În jurul anilor 2010 Adrian Petrache intră în acționariatul acestei firme. În acest moment, pe aceste șapte hectare sunt foarte multe restaurante care funcționează în parc. Actul pe care l-am prezentat a fost anulat definitiv”, a continuat candidatul independent la alegerile prezidențiale.

Nicușor Dan a făcut referire la un alt caz, de la Ștrandul Tineretului, din zona Arcului de Triumf din București.

„Avem de asemenea două acte semnate de Crin Antonescu, semnate în calitate de ministru al Tineretului și Sportului prin care aceste terenuri ies din domeniul public al statului. Avem hotărârea de guvern 377 din 1999, inițiată de ministrul Crin Antonescu, prin care acest teren trece din domeniul public al statului, sintagma juridică care îl proteja de orice fel de influență privată, în domeniul privat al statului. Câteva luni mai târziu, avem o nouă hotărâre de guvern, din nou, inițiată și semnată de ministrul Crin Antonescu prin care acest teren trece din proprietatea privată a statului în proprietatea Complexului Sportiv Național Lia Manoliu”, a spus Nicușor Dan, prezentând două documente.

Candidatul Alianţei „România Înainte”, Crin Antonescu, i-a răspuns contracandidatului său, Nicuşor Dan, care l-a acuzat că a permis ca zone din Parcul Herăstrău şi din zona Arcul de Triumf să ajungă la dezvoltatori imobiliari, afirmând că a semnat nişte titluri de proprietate pentru că aşa era legal şi că prin acestea nu au fost împroprietăriţi dezvoltatori imobiliari.

Ştiu că există demnitari, de exemplu primarul general al Capitalei care refuză să semneze atunci când ar fi obligat să o facă. Dar asta este problema lor. Eu am respectat legea, nu au fost cedate, nu a fost împroprietărit nimeni din dezvoltatori imobiliari, rechini sau alte animale despre care vorbeşte Nicuşor Dan, ci o societate BTT, care avea un patrimoniu care se formase cu mult înainte şi care, sigur, după aceea a trecut, din câte am înţeles, dar mult după aceea, prin alte aventuri judiciare, chestiune care nu mai este treaba mea”, a afirmat Crin Antonescu, într-o conferinţă de presă.