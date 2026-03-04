Factura la electricitate poate scădea și la jumătate dacă schimbi furnizorul, dar 95% dintre consumatorii români „stau pe loc” / „Reflexul de a căuta cele mai bune oferte este amorțit”

Consumatorii români de electricitate și-au schimbat furnizorul, în 2025, de 650.773 de ori în total, arată datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) la solicitarea HotNews. Ponderea celor care migrează la o altă companie de electricitate rămâne totuși mică, deși o astfel de mișcare poate reduce factura și la jumătate în unele cazuri, spun specialiștii.

Raportat la cei aproximativ 9 milioane de consumatori de electricitate din România, numărul portărilor indicat de ANRE echivalează cu circa 7,5%.

Cifra reflectă însă totalul schimbărilor efectuate, nu numărul de consumatori care au făcut o astfel de mutare. Există și consumatori care și-au schimbat de mai multe ori furnizorul în 2025, ceea ce înseamnă că procentul real al consumatorilor au schimbat furnizorul este, în realitate, mai mic de 7,5%.

Cele mai bune oferte au prețuri aproape la jumătatea mediei

„Comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE arată că cele mai bune oferte din piață sunt cu până la 46% mai mici decât prețul mediu plătit de consumatorul casnic. Diferența nu este marginală. Este aproape la jumătate”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

El a arătat că este esențial pentru consumatori să devină activi pe piața de energie, pentru a plăti mai puțin.

„Adevărul devine incomod: piața funcționează, dar numai pentru cei care se îngrijesc de asta. Dacă toți consumatorii ar face același pas, prețul mediu ar putea scădea dramatic. Fără subvenții, fără plafonări, fără artificii bugetare, doar prin concurență. Și totuși, 95% dintre români au rămas pe loc”, mai spune Chisăliță.

„Reflexul consumatorului de a căuta cele mai bune oferte este amorțit”

La rândul său, George Niculescu, președintele ANRE, atrage însă atenția că piața este abia în primele luni de la liberalizare, iar oamenii, după patru ani de prețuri plafonate, încă nu sunt obișnuiți să-și caute singuri cele mai bune prețuri.

„Vreau să privim aceste cifre în contextul duratei schemelor de plafonare-compensare, adică de peste 4 ani de zile. Cu cât durata unei astfel de scheme este mai lungă, cu atât reflexul consumatorului de a căuta cele mai bune oferte este amorțit și este nevoie de timp ca el să fie reantrenat”, a declarat Niculescu, pentru HotNews.

Facturi la electricitate, Foto: Volgariver / Dreamstime.com

„Dacă vă uitați pe dinamică, vedeți că în luna în care s-a terminat schema de plafonare și luna imediat următoare (adică lunile iunie-iulie) am avut cele mai mari valori ale consumatorilor care și-au schimbat furnizorul. Apoi, aceste valori au scăzut în luna august și au crescut iarăși la începutul toamnei, când au venit primele facturi cu noile prețuri. Deci mecanismul funcționează corect, în condițiile date”, a afirmat reprezentantul ANRE.

Niculescu: „Sunt convins că este loc de îmbunătățiri”

Datele oficiale arată că numărul schimbărilor de furnizori a crescut de la 14.422 în ianuarie la 90.307 în iunie și la 109.192 în iulie. A urmat apoi o scădere în august (59.696), după care numărul schimbărilor de furnizor au crescut din nou spre 100.000.

În opinia președintelui ANRE, faptul că furnizorii se întrec în oferte, venind cu prețuri din ce în ce mai mici, arată că piața liberă începe să funcționeze în interesul consumatorilor.

„Pentru energie electrică am intrat într-o piață a consumatorilor care va rămâne a consumatorului. Am văzut că furnizorii au reușit să fie inventivi în campanii de fidelizare sau de atragere de clienți noi, oferind prețuri mai mici decât cel mai mic preț care putea fi regăsit în mod normal în comparatorul de prețuri. Acest lucru este o consecință directă a liberalizării pieței.

La 6 luni de la eliminarea măsurilor de sprijin instituite de Guvern, prețurile din piața de energie electrică reflectă cererea și oferta de energie electrică din acest moment. Sunt convins că este încă loc de îmbunătățiri”, a completat Niculescu.

El a amintit că schimbarea furnizorului se poate face gratuit, în 24 de ore, prin intermediul platformei POSF de pe site-ul ANRE.

Ce companii au câștigat și ce companii au pierdut cei mai mulți clienți în 2025

Totodată, potrivit informațiilor transmise pentru HotNews de către ANRE, furnizorii care au câștigat cei mai mulți clienți pe parcursul anului trecut sunt Hidroelectrica (furnizorul cu cel mai mic preț din piață), cu un plus de 456.036 de consumatori, și PPC Energie – 101.236 clienți noi.

La o depărtare considerabilă sunt E.ON Energie, care a atras 35.396 de consumatori noi anul trecut, Engie România – 34.767 și Premier Energy – 19.453.

Companiile care au câștigat clienți în 2025. Sursa: ANRE

La polul opus, topul furnizorilor care au pierdut cei mai mulți clienți este PPC Energie – 281.181 (mai mulți decât a câștigat), urmat de Electrica Furnizare (159.655 clienți), Premier Energy (108.032), E.ON Energie (63.592) și Engie România, care a rămas fără 24.137 utilizatori.

Companiile care au pierdut clienți în 2025. Sursa: ANRE

De ce sunt românii reticenți la schimbarea furnizorului de electricitate?

Răspunsul nu este unul economic, ci psihologic, spune Dumitru Chisăliță, în condițiile în care oamenii se tem să nu rămână pur și simplu fără curent.

„După trei ani de haos – facturi explodate, plafonări arbitrare, schimbări de reguli și mesaje contradictorii – românii nu mai percep energia ca pe un serviciu. O percep ca pe un pericol. Când prețul crește cu 60% peste noapte, creierul nu mai face calcule. Intră în regim de supraviețuire: „mai bine nu schimb nimic”.

Specialistul spune că oamenii au început să privească ofertele prea bune ca fiind suspecte, nu ca pe o oportunitate.

„În paralel, statul a reușit performanța de a distruge și încrederea în piață. Ani la rând, mesajul a fost: „nu vă faceți griji, vă protejăm de piață”. Apoi, dintr-o dată: „de mâine piața decide tot”. Pentru milioane de oameni, piața nu mai înseamnă competiție, ci haos”, precizează el.

Chisăliță consideră că această situație este în avantajul furnizorilor mari, tradiționali, precum Electrica, PPC și E.ON, care „nu trebuie să fie ieftini, ci doar să fie cunoscuți”.

Nu există niciun risc ca oamenii să rămână fără curent

Președintele ANRE subliniază însă că nu există riscul ca oamenii să rămână în beznă.

„Pe întreaga durată a procesului de schimbare a furnizorului de electricitate, continuitatea în furnizarea energiei electrice este garantată și sigură. Totodată, schimbarea furnizorului nu implică costuri suplimentare, acesta fiind un proces simplu şi gratuit, iar perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea acestuia este interzisă prin reglementările ANRE”, spune Niculescu.

Prețul energiei, Foto: Pogonici | Dreamstime.com

În ceea ce privește afirmațiile lui Dumitru Chisăliță, potrivit cărora consumatorilor le este teamă să-și schimbe furnizorul, oficialul ANRE a susținut: „Fǎcând o paralelă, riscǎm sǎ rǎmânem fǎrǎ servicii de telefonie mobilă atunci cand ne portăm de la un operator de telefonie la altul? Sau când apare o oferta cu minute mai multe sau cu internet de mare viteza la un preț mic, avem impresia că e o capcană?”.

Cum încurajează ANRE migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul

Potrivit legii, ANRE este instituția responsabilă cu informarea consumatorilor de energie despre modificările și oportunitățile din piață. Întrebați ce măsuri a luat ANRE pentru a încuraja consumatorii să-și schimbe furnizorul, astfel încât să obțină un preț mai mic, reprezentanții instituției au precizat că au demarat în iunie 2025 o campanie națională de informare publică desfășurată în regim non-comercial.

În cadrul campaniei, au fost difuzate două spoturi video și două spoturi radio, promovând în mod direct dreptul legal al consumatorului de a-și schimba furnizorul de energie fără costuri și utilizarea comparatorului oficial de oferte ANRE. Campania s-a desfășurat cu sprijinul CNA, fără costuri suplimentare.

În primele 164 de zile de campanie (până pe 15 noiembrie 2025), au avut loc 6.620 de difuzări, menționează ANRE. Campania a înregistrat un AVE total de 3,6 milioane de euro (indicator care arată cât ar fi costat aceste spoturi dacă ar fi fost publicitate plătită – n.r.) și un rating total de 60,5 milioane (suma tuturor vizionărilor – n.r.).