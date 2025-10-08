Facturile la electricitate vor crește începând cu această lună, dar scumpirea este nesemnificativă / Care sunt cauzele

Facturile la electricitate cresc din nou, însă de această dată scumpirea este nesemnificativă, de aproximativ 0,5 bani pe kWh. Cauza este majorarea uneia dintre componentele reglementate ale facturii, respectiv tariful pentru serviciile de sistem aplicat de Transelectrica.

Hidroelectrica, furnizorul care la acest moment are cel mai mic preț din piață și aproape 900.000 de clienți, și-a anunțat consumatorii că facturile pe care le vor primi începând cu luna octombrie vor fi mai mari:

„Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.

Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creștere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a prețului final facturat pe care îl veți plăti pentru energia electrică consumată. Noul tarif va fi reflectat pe facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aplicabil pentru consumul de energie începând cu luna septembrie 2025, inclusiv”, este mesajul pe care l-au primit clienții companiei.

Hidroelectrica nu a explicat însă ce înseamnă concret această majorare în facturile oamenilor.

Potrivit calculelor HotNews.ro, este vorba de un impact de 0,005 lei per kwh. Adică, pentru o factură medie de 100 kWh vom scoate din buzunar 50 de bani în plus pe lună. Pentru un consum de 200 kWh, majorarea este de un leu.

Hidroelectrica: Nu am modificat prețul energiei active. Toți consumatorii vor simți aceste modificări

Hidroelectrica a emis și un comunicat de presă, în care a explicat faptul că nu compania a decis majorarea prețului.

„În contextul unor articole apărute recent în presă, cu titluri de tipul „Hidroelectrica scumpește energia”, dorim să aducem o serie de clarificări pentru corecta informare a publicului și a clienților noștri.

Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale. Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem”.

Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025, a adăugat compania.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a decis majorarea tarifului de sistem în cadrul unei ședințe a comitetului de reglementare din 26 august.