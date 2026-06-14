Studiile lui Adrian Veștea, premierul desemnat. A făcut o facultate privată din Brașov, care a fost între timp desființată

Premierul desemnat Adrian Veștea a studiat la Universitatea „George Barițiu” din Brașov, instituție privată care nu era încă acreditată atunci când a urmat el cursurile. El a dat astfel examenul de licentă, în domeniul Contabilitate și informatică de gestiune, la Academia de Studii Economice București. Facultatea privată din Brașov a fost de atunci desființată, prin lege.

Adrian Veștea a urmat cursurile Universității „George Barițiu” din Brașov în perioada 1996 – 2000, scrie în CV-ul său.

Universitatea George Barițiu nu era însă acreditată atunci. A fost acreditată abia din 2002. Astfel, că Adrian Veștea a dat examenul de licență la Academia de Studii Superioare.

Facultatea din Brașov, în topul celor mai slabe din țară

În 2011, instituția privată din Brașov apărea și într-un clasament al celor mai slabe facultăți, publicat de Ministerul Educației.

În 2013, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a evaluat Universitatea și i-a oferit gradul „neîncredere”.

Raportul Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în 2013

Universitatea a fost complet desființată în 2017, alături de alte două universități private, printr-o lege propusă de Ministerul Educației, condus atunci de Liviu Pop. Nu mai avea nicio specializare și niciun program de studii superioare, intrând astfel și în proces de lichidare.

Ulterior, în decembrie 2018, procesul de desființare a fost finalizat oficial prin decretul semnat de președintele Klaus Iohannis, care a promulgat legea adoptată de Parlament.

Ce alte studii mai are Adrian Veștea

Potrivit CV-ului său, Adrian Veștea a obținut certificatul de expert contabil în cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

El a mai urmat un program de specializare postuniversitară în domeniul „Managementul administrației publice în contextul integrării europene”, organizat de Institutul Național de Administrație Sibiu, în asociere cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

De asemenea, a obținut o diplomă de master în „Managementul administrației publice în procesul integrării europene” la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.



