Fake news semnalat de ministrul Apărării: Este un tipar cunoscut, pentru a crea confuzie și neîncredere

Ministrul Apărării, Radu Miruță, infirmă „categoric” informații care circulă în spațiul public conform cărora „în ultimele 48 de ore la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave de transport având la bord 800 de militari americani răniți, aceștia urmând a fi distribuiți în unități spitalicești din România și Europa”.

„Alertă de alte știri false! În spațiul online circulă recent o serie de informații alarmiste și complet nefondate care susțin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu Air Base ar fi aterizat aeronave de transport având la bord „800 de militari americani răniți”, aceștia urmând a fi distribuiți în unități spitalicești din România și Europa. Infirm categoric aceste informații!”, a scris pe Facebook ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, în realitate, activitatea la Baza Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise.

Miruță spune că „astfel de dezinformări urmăresc să inducă panică și să submineze încrederea publică în instituțiile statului și în parteneriatele noastre strategice”.

„Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie și neîncredere.

Vā sugerez să verificați informațiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei știri false amplifică efectele acesteia. România este un partener serios și predictibil, iar securitatea cetățenilor săi nu este negociabilă”, adaugă Radu Miruță.