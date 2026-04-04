„Faliment bancar masiv”. Cum au făcut rușii ca numerarul să fie unica metodă de plată după „restricții absurde”

Miliardarul Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, a declarat sâmbătă că încercarea Rusiei de a bloca rețelele private virtuale (VPN) a provocat o problemă la nivelul unui sistem de plăți intern, adăugând că zeci de milioane de ruși se opun controalelor digitale, informează Reuters.

Rusia a blocat în repetate rânduri accesul la internetul mobil și a acordat puteri extinse pentru a întrerupe comunicațiile în masă, blocând în același timp serviciile de mesagerie și VPN-urile, într-o acțiune pe care diplomații au numit-o „o mare represiune”.

VPN este un serviciu care creează o conexiune criptată și sigură, care maschează adresa IP reală și criptează datele, asigurând anonimitate, folosit des de ruși pentru a avea acces la ceea ce Moscova interzice.

Problema tehnică de vineri, pe care Rusia nu a explicat-o încă pe deplin, a semănat haos pentru unii cumpărători, forțând metroul din Moscova să permită intrarea fără plată prin turnichetele sale, în timp ce o grădină zoologică regională a trebuit să ceară vizitatorilor să folosească numerar.

„Bine ați revenit la Rezistența Digitală, frații și surorile mele din Rusia”, a spus Durov pe Telegram. „Întreaga națiune este acum mobilizată pentru a ocoli aceste restricții absurde”, a completat fondatorul aplicației.

Durov susține că „65 de milioane de ruși folosesc încă Telegram zilnic prin VPN, peste 50 de milioane trimițând mesaje în fiecare zi”, potrivit publicației de opoziție Meduza.

„Încercările de blocare tocmai au declanșat un faliment bancar masiv — ieri, numerarul a devenit pentru scurt timp singura metodă de plată în toată țara”, a spus Durov.

Iranul, a reamintit el, a interzis Telegram în urmă cu câțiva ani. Rezultatul, potrivit lui Durov, a fost același ca în Rusia. „Guvernul spera la adoptarea în masă a propriilor aplicații de mesagerie în scopul supravegherii, dar, în schimb, a obținut adoptarea în masă a VPN-urilor”.



Echipa Telegram, a promis el, va „continua să se adapteze, făcând traficul mai dificil de detectat și blocat”.

Explicații puține pentru blocajul de vineri

Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat că vineri a existat o problemă tehnică, dar nu a oferit detalii. Unele mass-media ruse au șters știrile conform cărora întreruperea a fost cauzată de încercările statului de a bloca anumite site-uri sau VPN-uri.

Oficialii ruși spun că represiunea împotriva VPN-urilor și a aplicațiilor de mesagerie precum WhatsApp și Telegram este esențială pentru securitate, întrucât Moscova se confruntă cu atacuri mortale din interiorul Rusiei din partea Ucrainei și cu presupuse tentative de sabotaj din partea agențiilor de informații occidentale.

Rusia a încetinit Telegram, care are peste 1 miliard de utilizatori activi și este utilizat pe scară largă și în Ucraina, și l-a anchetat pe Durov într-un dosar penal care include acuzații de terorism.

Oficialii ruși au afirmat că Telegram a fost penetrat de agențiile de informații ale Ucrainei și ale statelor membre NATO și că, în urma acestui fapt, au murit soldați ruși.

Telegram a negat o astfel de breșă, afirmând că Moscova încearcă să-i oblige pe ruși să utilizeze MAX, o aplicație de mesagerie susținută de stat pe care școlile și universitățile au fost îndemnate să o folosească.

Presiunea exercitată de Kremlin în favoarea unei astfel de aplicații a nemulțumit o parte dintre ruși, conform Reuters.