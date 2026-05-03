Faliment – Prima companie aeriană din SUA care își încetează activitatea în ultimii aproape 25 de ani

Compania aeriană americană ultra low-cost Spirit Airlines, în faliment, a oprit toate zborurile.



Spirit opera zboruri regulate în Statele Unite, Caraibe și America Latină. În 2023, Spirit a fost al șaptelea cel mai mare transportator de pasageri din America de Nord, precum și cel mai mare transportator ultra low-cost din America de Nord.

În aprilie 2010, Spirit Airlines a devenit prima companie aeriană din SUA care a taxat pasagerii pentru bagajele de mână. Este prima companie aeriană din SUA care își încetează activitatea în ultimii aproape 25 de ani.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru cu tarife ultrareduse asupra industriei în ultimii 34 de ani și speram să ne servim clienții mulți ani de-acum înainte. Cu mare dezamăgire anunțăm că, la 2 mai 2026, Spirit Airlines a început încetarea ordonată a operațiunilor, cu efect imediat.”

Continuarea pe Profit.ro.