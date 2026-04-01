„False și nefondate”. Prima reacție a Teheranului, după ce Trump a susținut că Iranul a cerut armistițiu

Iranul a negat miercuri afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia Teheranul ar fi cerut un armistițiu, a relatat televiziunea de stat, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, potrivit AFP.

„Declarațiile lui Trump privind solicitarea Iranului de a se încheia un armistițiu sunt false și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baqaei.

Reacția a venit după ce, mai devreme în cursul zilei de miercuri, liderul de la Casa Albă a susținut, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, că noul lider al Iranului „tocmai” a cerut Statelor Unite un armistițiu. Trump a precizat că nu va lua în considerare încetarea ostilităților decât după redeschiderea strâmtorii Ormuz.

„Președintele noului regim din Iran, mult mai puțin radicalizat și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!”, a scris președintele american.

„Vom lua în considerare această cerere atunci când Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, aruncăm Iranul în neființă sau, cum se spune, îl vom trimite înapoi în epoca de piatră!!! Președintele DJT”, a adăugat Trump, în mesajul său.

Liderul american nu a precizat cine este „noul președinte” al Iranului la care s-a referit.

De asemenea, nu a fost clar nici dacă președintele iranian invocat de Trump în mesaj are autoritatea de a vorbi în numele regimului care conduce Republica Islamică.

Donald Trump urmează să țină un discurs televizat cu privire la războiul din Iran miercuri seară, la ora locală 21:00 (în noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 în România).

Trump a transmis anterior că deschiderea Strâmtorii Ormuz nu reprezintă o problemă pentru Statele Unite și a sugerat că aceasta se va redeschide imediat ce războiul se va încheia. Președintele american și-a amânat până pe 6 aprilie ultimatumul către Teheran de a debloca strâmtoarea strategică, motivând că a decis această amânare pentru a permite desfășurarea unor negocieri, negate însă de Teheran.

„Dacă va fi nevoie, ne vom întoarce”

Tot miercuri, Trump a declarat, într-un interviu acordat agenției de presă Reuters, că Statele Unite vor „părăsi Iranul destul de repede” și ar putea reveni pentru „lovituri punctuale” dacă va fi nevoie.

Întrebat când vor considera Statele Unite încheiat războiul cu Iranul, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune exact… vom ieși destul de repede.”

Președintele american a mai afirmat în interviu că acțiunea militară a SUA a asigurat faptul că Iranul nu va avea o armă nucleară.

„Nu vor avea o armă nucleară pentru că sunt incapabili de asta acum, iar apoi voi pleca și îi voi lua pe toți cu mine, iar dacă va fi nevoie, ne vom întoarce pentru a efectua lovituri precise”, a spus Trump.

El și-a exprimat, de asemenea, speranța că se va ajunge la un acord cu noii lideri din Iran, după ce atacurile aeriene l-au ucis pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Am avut o schimbare completă de regim”, a susținut liderul de la Casa Albă. „Am șanse foarte mari să ajungem la un acord, pentru că ei nu mai vor să fie bombardați”, a mai spus Trump în interviul pentru Reuters.