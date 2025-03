Familia celebrului avocat Gheorghe Mușat construiește un bloc cu apartamente premium pe un teren din Pipera cumpărat de la fostul deputat Costică Canacheu

Familia lui Gheorghe Mușat, unul dintre cei mai reputați avocați din România, construiește un bloc cu apartamente premium pe un teren cumpărat de la fostul deputat Costică Canacheu și amplasat la 500 de metri de stația de metrou Pipera, o zonă imobiliară efervescentă din București, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Proiectul, denumit The Concord, constă dintr-un bloc structurat pe două nivele subterane pentru parcări, parter, 11 etaje, plus etaj tehnic. Ansamblul rezidențial este compus din 155 de apartamente cu 2,3 și 4 camere, plus 6 apartamente duplex la ultimul etaj. În subsolul blocului vor fi amenajate 186 de locuri de parcare.

Apartamentele se vând la un preț de circa 2.500 de euro/metru pătrat util. Mai exact, prețul celor mai mici apartamente cu două camere începe de la circa 170.000 de euro, fără TVA, iar la cele cu patru camere începe de la 463.000 de euro, fără TVA.

