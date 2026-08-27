Familia celui mai vârstnic monarh din Europa a fost chemată la căpătâiul său după ce starea i s-a deteriorat grav

Sănătatea regelui Harald al Norvegiei, cel mai vârstnic moharh din Europa, s-a deteriorat în timpul spitalizării, iar starea sa este acum „foarte gravă”, a anunțat joi Curtea Regală.

Reuters amintește că regele în vârstă de 89 este șeful ceremonial al statului norvegian din 1991, el devenind cel mai bătrân monarh din Europa după decesul reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022.

Regele Harald a fost internat în spital pe 17 august, palatul regal anunțând la momentul respectiv că acesta este tratat pentru o infecție bacteriană în sânge. Starea sa s-a deteriorat după mai multe zile de spitalizare, în pofida tratamentului cu antibiotice.

Palatul regal a precizat acum într-un comunicat că regina Sonja, soția lui Harald, și prințul moștenitor Haakon și-au anulat toate evenimentele programate.

Presa norvegiană a relatat că membri ai familiei lui Harald, inclusiv prințul moștenitor și regina, au fost văzuți sosind la Spitalul Universitar din Oslo, unde regele primește tratament.

Spitalul Universitar din Oslo, FOTO: Fredrik Varfjell / NTB Scanpix / Profimedia

Oficialii norvegieni se întorc din străinătate din cauza stării de sănătate a regelui

„Întreaga națiune este alături de noi în timp ce îi transmitem regelui și restului familiei regale gândurile noastre călduroase”, a declarat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere într-un comunicat remis presei.

Masud Gharahkhani, președintele parlamentului Norvegiei, și-a întrerupt o vizită oficială în Islanda și se îndrepta înapoi spre Norvegia, în timp ce membrii Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare au anunțat că se vor întoarce acasă din vizita pe care o efectuează în Coreea de Sud.

Colegiul Episcopilor Bisericii Luterane din Norvegia, aflat la Roma pentru o rară vizită la papă, a anunțat că se va întoarce acasă cât mai curând posibil, potrivit relatărilor din mass-media norvegiană.

În 2024, regele a declarat că își va reduce numărul activităților oficiale la care participă, ținând cont de vârsta sa. El a exclus însă posibilitatea abdicării, spunând că jurământul depus în calitate de rege este pe viață.