Familia Samsung a plătit cea mai mare taxă de moștenire din istoria Coreei de Sud

Familia din spatele gigantului sud-coreean Samsung a finalizat plata unei taxe de succesiune în valoare de 12 trilioane de woni (8 miliarde de dolari), cea mai mare plată de acest gen din istoria țării, scrie BBC.

Președintele Lee Jae-yong și alți membri ai familiei, printre care mama sa, Hong Ra-hee, și surorile sale, Lee Boo-jin și Lee Seo-hyun, au achitat suma în șase tranșe pe parcursul ultimilor cinci ani.

Suma este legată de moștenirea lăsată de fostul președinte al companiei, Lee Kun-hee, care a decedat în octombrie 2020.

Samsung este cel mai mare chaebol (afacere de familie) din Coreea de Sud, cu operațiuni care acoperă domeniile electronicii, industriei grele, construcțiilor și serviciilor financiare.

Lee Kun-hee a lăsat o avere de 26 de trilioane de woni, incluzând acțiuni, proprietăți și colecții de artă.

La momentul respectiv, familia a declarat că „plata impozitelor este o datorie firească a cetățenilor”.

Samsung a confirmat duminică că ultima tranșă a fost achitată, menționând că suma este echivalentă cu aproximativ o dată și jumătate din veniturile totale din impozitul pe moștenire ale țării pentru 2024.

Cu o rată de 50%, impozitul pe moștenire din Coreea de Sud se numără printre cele mai ridicate din lume.

Modul în care a fost gestionată taxa a fost urmărit cu atenție de investitori, deoarece ar fi putut afecta capacitatea familiei Lee de a păstra controlul asupra Samsung.