Familia tradițională, hambarul roșu și femeile furioase. Despre o carte greu de ignorat, în newsletter-ul HotBooks de pe 9 august

Dacă ați ajuns pe plajă vara asta, este imposibil să nu fi zărit pe cineva citind-o. Pe rețelele sociale, e prezentă de câteva luni – și mulți cititori semnalează o protagonistă pe care adoră s-o urască, o temă fascinantă și un ritm care dă dependență. Cartea despre care vă propun să vorbim în ediția din 9 august a newsletterului HotBooks este Yesteryear / O soție din alte vremuri, de Caro Claire Burke. Pentru a citi articolul, trebuie să vă abonați:

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Un roman de debut care a strâns peste o jumătate de milion de reacții pe Goodreads, în doar câteva luni, și conduce în cel puțin 3 topuri de vânzări importante e un fenomen editorial. Cifrele impresionante arată de obicei ceva despre gusturile sau nevoile publicului, interesul pentru temă, forța de marketing a editurii – o ecuație mai mare în care cartea și-a făcut loc.

Temele romanului sunt familia, maternitatea, corpul femeii, viața în cultele religioase și ciocnirea violentă dintre tradiție și progresism – iar ele se vor regăsi și în celelalte 3 titluri recomandate în ediția de duminică a newsletter-ului, însă privite din perspective diferite.

Pactul toxic dintre o influenceriță ,,tradwife” din America și urmăritorii ei

Pentru milioane de urmăritori, viața protagonistei pare desprinsă dintr-o reclamă la nostalgie: vechiul vis american, o fermă idilică, șase copii, un soț cowboy, pâine coaptă în casă, legume bio și o existență dedicată familiei. Doar că nimic nu e adevărat. Pe dinăuntru, ceva se surpă în fiecare zi, în vreme ce numărul de followeri crește. Munca la fermă e cumplită, vacile mor, copiii i se par niște străini răuvoitori, soțul e lipsit de ambiție, pâinea e cumpărată, legumele nu cresc decât cu pesticide. Hambarul roșu care apare pe fundalul fotografiilor perfecte face depresia să pară oboseala binecuvântată ce însoțește ziua de lucru a unei femei.

Ceea ce începe ca o călătorie în timp se transformă într-o satiră dură, distopică, despre nostalgie, influenceri, maternitate și felul în care ne transformăm identitatea în spectacol.

Cartea merită citită, fără să vă așteptați la perfecțiune. Dacă o începeți, e greu de crezut c-o veți putea lăsa din mână: e popcorn literar în sensul cel mai crocant. Am fost permanent împărțită între plăcerea de a o citi și nevoia de mai mult, dar cred că meritul ei stă în discuțiile pe care le generează.

Alexandra Rusu trimite newsletter-ul HotBooks de două ori pe lună. Dacă vreți să-l citiți, trebuie să vă abonați.