Faptele bune sunt la modă! Fashion și eleganță britanică în sprijinul proiectului Life@Teki de dotare a secției pediatrice de la Sanatoriul Techirghiol

Spațiul elegant al reședinței ambasadorului britanic la București a devenit pentru o seară kilometrul zero al rafinamentului și generozității. Life@Teki, eveniment al Fundației Scheherazade de dotare cu echipamente a secției pediatrice din sanatoriul Techirghiol, a depășit granițele modei și a reușit performanța de a reuni eleganța, generozitatea și angajamentul civic într-o singură seară memorabilă.

Gazdele serii au fost Excelența Sa Domnul Giles Portman, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii în România, și Doamna Lucie Portman, un neobosit prieten al României și al cauzelor sociale legate de copiii în dificultate. E.S. Giles Portman: “Tradițiile balneoclimaterice ale României, combinate cu tehnologia medicală modernă, pot oferi rezultate remarcabile în sănătatea copiilor. Ambasada Regatului Unit este onorată să fie partener diplomatic în acest proiect și ne dorim ca oamenii buni să vină alături de noi, să ofere sprijin pentru copiii României.”

Evenimentul a fost organizat de Fundația Scheherazade, care, de mai bine de două decenii, derulează în România campanii publice de strângere de fonduri pentru dotarea instituțiilor pediatrice și se implică în parteneriate public-privat pentru susținerea cauzelor sociale. Doamna Wajiha Haris, președinte și fondator al Fundației: “România are în lacul Techirghiol o comoară balneară care trebuie exploatată la maxim pentru binele oamenilor. Visul nostru este să creăm condițiile necesare ca natura să fie completată de tehnologii medicale de ultimă generație, totul în sprijinul copiilor cu nevoi speciale. Am găsi în Ambasada Britanică la București și Ministerul Sănătății parteneri minunați, iar în participanții la eveniment un sprijin generos și emoționant.”

Ministrul Sănătății, domnul Alexandru Rogobete, a subliniat importanța unor astfel de inițiative, care vin în completarea eforturilor statului de a asigura condiții bune de tratament și recuperare pentru copii:” „Proiectul Life@Teki este un pas înainte pentru modernizarea serviciilor de recuperare pediatrică din România și arată cât de importantă este colaborarea dintre sectorul public, mediul privat și societatea civilă. Cred în aceste parteneriate, pentru că ele sunt cele care duc lucrurile mai departe.”

Vremea londoneză care a survolat în permanență seara de gală a fost în mod fericit contrastantă cu atmosfera solară și căldura diplomaților britanici, gazde perfecte pentru un spectacol de binefacere care a emoționat întreaga asistență.

Prietenii Fundației Scheherazade și ai Ambasadei Britanice la București s-au bucurat de un eveniment plin de culoare, cu trei prezentări de modă oferite cu noblețe și altruism de designeri faimoși ai industriei europene. Pe podiumul serii au strălucit colecții semnate de Pinko, Gérard Darel și Doina Levintza, branduri care au ales să își prezinte creațiile în serviciul unei cauze unice.

Momentul de vârf al serii a fost prezentarea marca Doina Levintza, susținută magistral de eterna doamnă a modei și scenografiei românești, cea care nu încetează să surprindă și să înalțe neîncetat ștacheta creativității în multiple domenii. Prezentă la eveniment cu o energie debordantă, Doina Levintza a stârnit aplauze la scenă deschisă, dovedind încă o dată că rămâne un punct de reper în tot ceea ce înseamnă design rafinat și bun gust desăvârșit.

Grădina selectă a reședinței a găzduit personalități din lumea modei și a televiziunii, reprezentanți ai autorităților, oameni de afaceri și figuri centrale ale peisajului public din România.

Evenimentul a fost posibil datorită sprijinului necondiționat al partenerilor și sponsorilor – Rețele Electrice, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Alexandrion Group, Retail 365, Festivalul trufelor, PRIA Events, Davidoff, Obsentum, Ginissima – care au înțeles că a fi alături de o cauză nobilă este cea mai bună formă de implicare activă în comunitate.

Fundația Scheherazade invită companii, fundații și donatori individuali să contribuie la proiectul Life@Teki. Donațiile pot fi făcute în conturile dedicate ale fundației, cu mențiunea “Life@Teki. Fiecare contribuție, mare sau mică, se adaugă la efortul de a construi la Techirghiol o bază modernă de tratament medical și balnear de care copiii grav bolnavi au extrem de multă nevoie.

