Fără apă potabilă la Breaza după furtunile din oraș. „Aproape tot orașul a fost afectat de aceste calamități”

Operatorul de apă Hidro Prahova a anunțat o întrerupere temporată a furnizării de apă potabilă la Breaza, din această seară și până mâine dimineață, cu posibilitatea de prelungire. Potrivit primarului, aproape tot orașul este afectat de fenomenele meteorologice din aceste zile.

Hidro Prahova a anunțat luni seară o „întrerupere temporară a furnizării apei potabile în Breaza și comuna Adunați”.

„Din cauza condițiilor meteorologice și a întreruperii alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare SP4, furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând cu ora 19:30, până în data de 21.07.2026, ora 09:00, cu posibilitate de prelungire”, a declarat operatorul de apă într-un comunicat de presă.

Sunt afectate străzile Caraiman, Parâng, Victoriei, Carierei, Griviței, 1 Mai, Bucegi, Alexandru Ioan Cuza, Câmpului, Plaiului, Carpați, Mărășești, cartierul Valea Târsei, Armoniei, Someș și parțial strada Ocinei, precum și comuna Adunați.

„Reluarea furnizării apei se va realiza treptat, după remedierea defecțiunii și repunerea în funcțiune a sistemului de alimentare”, a mai precizat Hidro Prahova.

Primarul din Breaza: „Intervenim prin tot orașul cu toate echipajele”

Primarul Bogdan Novac a declarat, luni, pentru Agerpres, că ploile și viitura au inundat zeci de case și gospodării.

„Intervenim prin tot orașul cu toate echipajele. Încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme într-un timp cât mai scurt. Situația generală este complicată. (…) Aproape tot orașul a fost afectat de aceste calamități și primim sesizări în continuare. Vorbim de ploaie torențiale, viitură, acumularea de cantitate foarte mare de apă în termen scurt în majoritatea zonelor orașului… A inundat gospodării, case…”, a declarat edilul.

Primarul Bogdan Nova a mai precizat că Poliția Locală monitorizează alunecări de teren care s-au reactivat din cauza ploilor din ultimele zile.

În comuna Adunați, s-au inundat aproximativ 25 de gospodării, a declarat primarul Mihai Săvulescu pentru Agerpres.

La Provița de Sus, conform primarului Ovidiu Movileanu, viitura formată pe pârâul Provița a rupt un podeț pietonal, a inundat câteva curți și a luat circa 10 oi aflate în zona apei.

FOTO: Juliane Jacobs | Dreamstime.com