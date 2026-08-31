Fără duș, fără deodorant. Noua strategie de dating devenită virală în rândul tinerilor

Până nu de mult, erai un tip cool dacă știai să obții cât mai repede numărul ei de telefon. Sau dacă profilul tău de pe aplicațiile de dating nu părea nici banal, nici foarte studiat. Apoi au apărut tutorialele despre cum să porți o conversație, cum să-ți lucrezi maxilarul, ce parfum să alegi și ce rutină de îngrijire te face mai atrăgător. Acum, un trend viral pe TikTok le propune tinerilor o nouă strategie pentru succesul în dragoste: fără deodorant, fără tricou curat și, mai ales, fără duș înaintea întâlnirii.

Fenomenul se numește „pheromone maxxing” – în traducere liberă, maximizarea efectului feromonilor – și face parte din cultura mai largă a „looksmaxxingului”, în care fiecare detaliu al corpului poate fi „optimizat” pentru a obține mai multă atenție și succes pe plan amoros. Adepții trendului cred că, renunțând la produsele de igienă, își intensifică mirosul natural și, odată cu el, presupusele semnale chimice care i-ar face irezistibili.

Un sâmbure de adevăr transformat în strategie de dating

„Pheromone maxxing” a pornit, ca multe alte trenduri pseudoștiințifice, de la un sâmbure de adevăr. Feromonii sunt substanțe chimice prin care indivizii aceleiași specii transmit anumite semnale. La insecte și la unele animale, aceștia pot semnala pericolul, pot marca un teritoriu sau pot contribui la găsirea unui partener. În cazul oamenilor, mirosul corporal poate avea un rol în atracție, însă cercetătorii nu au identificat până acum un feromon sexual care să provoace o reacție clară și previzibilă.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO