Fără exit-poll la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă / Care a fost motivul

Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați pe 28 septembrie să voteze în cadrul alegerilor parlamentare Foto: Profimedia

Alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie nu vor avea exit-polluri. Singura companie de sondaje care a depus o cerere în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC), iData, nu a fost autorizată pentru a face sondaje la ieșirea de la urne.

În cadrul ședinței, vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și intenția de a efectua din resurse proprii acest exercițiu complex.

Directorul companiei, Mihai Bologan, consideră că aceasta decizie este una motivată politic. Menționăm, compania iData a fost autorizată însă pentru a efectua sondaje în campania electorală și a prezentat trei dintre acestea.

Pe data de 8 septembrie, iData a dat publicității un sondaj din care reiese că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev. Umăr la umăr cu acest bloc al opoziției se află PAS, care adună 24,3% din totalul alegătorilor și 34,7% dintre alegătorii deciși să meargă la urne.

Ultima dată un exit-poll în Republica Moldova a fost organizat în 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Atunci, au fost acreditate două companii sociologice, Asociația Obștească „Spero” și „Intellect Group” SRL.