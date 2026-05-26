Fără fum alb la Cotroceni. Numele premierului nu se anunță nici azi, dar trei variante sunt vehiculate tot mai mult. Una dintre ele ar putea fi acceptată de PSD

La fix trei săptămâni de la adoptarea moțiunii de cenzură prin care guvernul Bolojan a fost demis și fără noi consultări cu partidele anunțate oficial, numele viitorului premier rămâne o necunoscută. Deși în mediul politic circulă tot mai mult variante care să încerce deblocarea crizei politice, suspansul de la Cotroceni continuă, iar misterul nu va fi elucidat nici astăzi.

Președintele Nicușor Dan nu va anunța marți numele premierului desemnat au declarat pentru Hotnews surse bine informate din Administrația Prezidențială.

Totuși, surse din PSD au declarat că este de așteptat ca președintele să facă un anunț în cursul acestei săptămâni.

Principalele nume vehiculate

Principalele nume vehiculate pentru funcţia de premier sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac – şi el consilier onorific la Cotroceni, dar şi preşedinte al Partidului Mişcarea Populară.

Pe lista posibililor premieri mai sunt Delia Velculescu, şefă a misiunii Fondului Monetar Internaţional în Africa de Sud, invocată şi la formarea precedentului Guvern, și Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor.

Un alt nume menţionat în spaţiul public este cel al lui Şerban Matei, în prezent director al Direcţiei de Relaţii Internaţionale din cadrul Băncii Naţionale a României.

Una dintre variante ar putea avea susținerea PSD

Surse din PSD au declarat pentru Hotnews că în acest momente toate variantele sunt pe masă și tehnocrat, și politic, și miniștrii politici sau tehnocrați sau apropiați de partide. În același timp, social-democrații spun că se conturează o susținere pentru Tomac. Totuși, social-democrații vor trebui să facă o consultare internă în partid pentru acceptarea oficială a acestuia.

În același timp, varianta Tomac ar fi respinsă clar de USR.