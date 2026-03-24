Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Monumentul cu vitrine elegante, comandate la Viena, va deveni muzeu

Clădirea monument istoric, din str. Vasile Lascăr 76, are șanse tot mai mari să fie restaurată și consolidată și se pregătește să devină Muzeul Farmaciei.

Imobilul, proiectat de arh. Statie Ciortan în stil neoromânesc în anul 1925, ascunde în interior o comoară fără egal. Reprezintă una din puținele farmacii în care s-au păstrat elemente originale de început de secol XX.

Casa cu farmacie „Gheorghe Hotăranu” a fost cumpărată de Colegiul Farmaciștilor din București cu un scop nobil: salvarea și valorificarea unui patrimoniu profesional unic și transformarea acestui spațiu într-un viitor Muzeu al Farmaciei din București.

