Farmaciile cer ca medicamentele să nu mai plece la „export paralel”, atunci când aprovizionarea pacienților e pusă în pericol

Reprezentanții farmaciilor independente, care nu fac parte din marile lanțuri, cer monitorizarea mai strictă a livrărilor de medicamente către alte state europene, în special în cazul produselor aflate în deficit pe piața din România.

„Nu este acceptabil ca pacienții să fie nevoiți să caute un medicament esențial din farmacie în farmacie, în timp ce există posibilitatea ca produse necesare pieței interne să fie direcționate către alte piețe europene”, transmite Patronatul Farmaciilor Independente, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții farmaciilor cer Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și Consiliului Concurenței să ia măsuri pentru prevenirea crizelor de medicamente și să verifice dacă exportul paralel și distribuția inechitabilă contribuie la problemele de aprovizionare cu medicamente de pe piața românească.

Exportul paralel este o practică legală prin care distribuitorii achiziționează medicamente dintr-o țară în care prețurile sunt mai mici (cum este România) și le vând în alte state membre ale Uniunii Europene, unde prețurile sau tarifele de rambursare sunt mai mari.

Patronatul Farmaciilor Independente subliniază că exportul paralel este o activitate legală în Uniunea Europeană, însă consideră că aceasta trebuie să se desfășoare cu respectarea obligațiilor privind aprovizionarea continuă a pieței naționale.

„Libertatea comerțului nu poate fi analizată separat de dreptul pacienților la continuitatea tratamentului”, susțin reprezentanții farmaciilor.

Ce măsuri cer farmaciile

Patronatul Farmaciilor Independente solicită monitorizarea riguroasă a exporturilor și livrărilor intracomunitare pentru medicamentele aflate în deficit sau expuse riscului de discontinuitate.

De asemenea, reprezentanții organizației cer aplicarea măsurilor legale de restricționare temporară a livrărilor externe atunci când există dovezi că aprovizionarea pacienților din România este pusă în pericol, cu respectarea legislației europene.

Printre solicitări se mai numără:

publicarea unor informații actualizate și accesibile privind stocurile și disponibilitatea medicamentelor;

verificarea respectării obligațiilor de serviciu public de către distribuitorii angro, în ceea ce privește aprovizionarea farmaciilor;

analizarea accesului echitabil la medicamente al farmaciilor independente, inclusiv în contextul integrării verticale dintre distribuitori și rețelele de farmacii;

includerea reprezentanților Patronatului Farmaciilor Independente în mecanismele de consultare și monitorizare a discontinuităților de aprovizionare.

Farmaciile independente reclamă dificultăți de aprovizionare

Reprezentanții patronatului mai spun că farmaciile independente se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu anumite medicamente, iar farmacistul ajunge să îi explice pacientului de ce nu poate elibera produsul prescris și să caute alternative în limitele competențelor profesionale.

Organizația cere Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și Consiliului Concurenței să analizeze mecanismele care pot conduce la distribuția inechitabilă a medicamentelor și la agravarea deficitului de pe piața internă.

„Nu contestăm libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană. Solicităm însă respectarea obligațiilor de sănătate publică și a dreptului pacienților la tratament. Medicamentele nu sunt simple mărfuri. Sunt instrumente esențiale pentru protejarea sănătății și a vieții”, transmite Patronatul Farmaciilor Independente.