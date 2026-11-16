Farmaciștii îl contrazic pe ministrul Rogobete privind stocurile medicamentului Lyrica pentru bolnavii de cancer. „Stocuri limitate, doar în opt județe”

Medicamentul oncologic Lyrica este disponibil în cantităţi limitate în farmacii din opt județe din țară. Bucureștiul și Ilfovul nu sunt pe listă, anunță luni Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România, într-un comunicat.

Intervenția asociației vine după ce jurnalista Liliana Ruse, de la Digi24, diagnosticată cu cancer, a scris pe pagina sa de Facebook că nu a găsit medicamentul în nicio farmacie din București.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele”, a scris duminică Liliana Ruse.

Apoi, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația este neadevărată”, susținând că la nivel național există aproape 2,4 milioane de doze atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.

După declarațiile ministrului Rogobete, Liliana Ruse a revenit cu o actualizare la propria postare.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a fost reacția jurnalistei.

Unde se găsește Lyrica

Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR) îi dă dreptate jurnalistei Liliana Ruse și îl contrazice pe Rogobete.

Medicamentul se găsește doar în farmacii din județele Prahova, Dambovita, Iași, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Argeș.

„Ca urmare a solicitărilor primite din partea publicului şi a pacienţilor, Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR) anunţă că medicamentul Lyrica este disponibil, în stocuri limitate, în farmacii ale societăţilor membre”, a anunțat AFFR.

AFFR a precizat că nu are capacitatea de a centraliza stocurile de medicamente ale membrilor săi, însă „informaţiile comunicate voluntar de societăţi indică disponibilitatea medicamentului Lyrica în farmacii din judeţele Prahova, Dambovița, Iași, Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Argeş, în cantităţi limitate”.

„Pe fondul acestei situaţii, AFFR îşi exprimă susţinerea pentru transparentizarea stocurilor de medicamente aflate în depozitele farmaceutice. Considerăm că accesul la informaţii actualizate privind disponibilitatea medicamentelor poate contribui la facilitarea accesului pacienţilor la tratamentele prescrise, pe întregul parcurs, de la identificarea disponibilităţii acestora, până la eliberarea din farmacie, în beneficiul pacienţilor”, a conchis AFFR.

Ce este Lyrica

Lyrica este un medicament utilizat pentru tratamentul durerilor neuropatice și al epilepsiei. Ajută la reducerea durerii cronice și la prevenirea crizelor, având un efect calmant asupra sistemului nervos central, potrivit site-ului MedLife.

Lyrica aparține unui grup de medicamente utilizate pentru a trata epilepsia, durerea neuropată și tulburarea anxioasă generalizată (TAG) la adulți. Substanța activă din Lyrica este pregabalin, care acționează prin încetinirea impulsurilor din creier care cauzează convulsiile și prin afectarea substanțelor chimice din creier care transmit semnalele de durere prin sistemul nervos.