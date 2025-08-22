FBI a descins la locuința fostului consilier al lui Trump care s-a întors împotriva sa. Președintele l-a criticat dur cu câteva zile în urmă

Agenții FBI au percheziționat vineri locuința lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump care a devenit între timp unul dintre cei mai vehemenți critici ai liderului de la Casa Albă, transmite agenția Reuters.

Agenții Biroului Federal de Investigații au început percheziția în casa lui Bolton din Bethesda, o suburbie a Washingtonului, la ora 7 dimineața, ca parte a unei anchete dispuse de directorul FBI, Kash Patel, potrivit ziarului conservator The New York Post, care a relatat primul despre raid.

„NIMENI nu este mai presus de lege… agenții @FBI în misiune”, a scris Patel, fără a-l menționa direct pe Bolton, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X” imediat după ora 7 dimineața. Mesajul său a fost redistribuit ulterior de un purtător de cuvânt al Casei Albe.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Bolton a fost ambasadorul SUA la Organizația Națiunilor Unite și consilier pentru securitate națională al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

Donald Trump si John Bolton, Foto: Douliery Olivier/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trump l-a demis cu scandal pe Bolton din funcția de consilier

Președintele a anunțat în septembrie 2019 pe rețelele de socializare că l-a concediat pe Bolton, invocând „numeroase” neînțelegeri cu acesta. Bolton a afirmat în schimb că el a fost cel care și-a prezentat demisia, la cererea președintelui.

De atunci, el a devenit un critic al președintelui republican, declarând inclusiv că acesta este nepotrivit pentru a exercita funcția. La finalul primului mandat al lui Trump Casa Albă a fost acuzată de asemenea că a intervenit în mod abuziv pentru a împiedica publicarea memoriilor lui Bolton, devenite bestseller, susținând în mod fals că acestea conțineau informații clasificate.

Departamentul de Justiție l-a dat în judecată pe Bolton în 2020, încercând să blocheze publicarea și vânzarea cărții sale „The Room Where it Happened”, o relatare devastatoare a perioadei în care a servit drept consilier pentru securitate națională al lui Trump, între 2018 și 2019.

Un avocat al Departamentului de Justiție a declarat atunci, în fața unui judecător, că volumul reprezenta „o încălcare flagrantă” a angajamentului lui Bolton de a nu scrie despre chestiuni clasificate. Departamentul a renunțat la proces în iunie 2021, la cinci luni după ce președintele Joe Biden și-a început mandatul.

Liderul de la Casa Albă l-a criticat dur pe Bolton cu câteva zile în urmă

La doar o zi după ce și-a preluat al doilea mandat în ianuarie, Trump i-a retras lui Bolton paza oferită de Secret Service, care îi fusese acordată după ce Departamentul de Justiție al SUA a afirmat că Iranul îi amenințase viața.

Trump a reacționat furios împotriva lui Bolton pe 13 august, după ce fostul său consilier pentru securitate națională l-a criticat pentru faptul că a acceptat să găzduiască o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

„O presă foarte nedreaptă lucrează împotriva întâlnirii mele cu Putin. Citează constant ratați demiși și oameni cu adevărat proști, precum John Bolton, care tocmai a spus că, deși întâlnirea are loc pe pământ american, «Putin a câștigat deja»”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social în ziua respectivă.

Pe 17 august, după întâlnirea cu Putin, Trump a scris: „Acest război poate fi încheiat, ACUM, dar oameni proști precum [senatorul] Chris Murphy, John Bolton și alții fac acest lucru mult mai dificil”.