Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați”

Donald Trump, în conferință de presă la Casa Albă, Washington, pe 11 august 2025. FOTO: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american Donald Trump a criticat miercuri modul în care mass-media relatează despre viitoarea sa întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.

Trump a răspuns la îngrijorările exprimate de unii analiști și experți care susțin că imaginea și potențialele rezultate ale summitului său cu Putin ar putea favoriza Rusia, afirmând într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social că „mass-media foarte nedreaptă” citează în mod constant „ratați concediați”, referindu-se la fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, potrivit CNN și The Guardian.

Mesajul integral publicat de Trump:

„ Mass-media foarte nedreaptă se ocupă de întâlnirea mea cu Putin. Citează în mod constant ratați concediați și oameni cu adevărat proști, precum John Bolton, care tocmai a spus că, deși întâlnirea are loc pe teritoriul american, «Putin a câștigat deja».

Dacă aș obține eliberarea Moscovei și a Leningradului, ca parte a acordului cu Rusia, știrile false ar spune că am făcut un acord prost!

Dar acum au fost demascați. Uitați-vă la toate știrile reale care apar despre CORUPȚIA lor. Sunt oameni bolnavi și necinstiți, care probabil urăsc țara noastră.

Dar nu contează, pentru că noi câștigăm în toate privințele!!! MAGA”.

„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care s-a certat cu președintele republican în timpul primului său mandat. „Așadar, cred că aranjamentul inițial este o mare victorie pentru Putin”, a adăugat Bolton.

Întâlnirea președintelui SUA cu liderul de la Kremlin este programată să aibă loc vineri, în Alaska.

Casa Albă a caracterizat, marți, summitul ca fiind un „exercițiu de ascultare”, încercând astfel să reducă așteptările privind șansele unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat să participe la summit, ceea ce stârnește temeri că Ucraina ar putea fi forțată să accepte un acord nefavorabil.