Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați”
Președintele american Donald Trump a criticat miercuri modul în care mass-media relatează despre viitoarea sa întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska.
Trump a răspuns la îngrijorările exprimate de unii analiști și experți care susțin că imaginea și potențialele rezultate ale summitului său cu Putin ar putea favoriza Rusia, afirmând într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social că „mass-media foarte nedreaptă” citează în mod constant „ratați concediați”, referindu-se la fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, potrivit CNN și The Guardian.
Mesajul integral publicat de Trump:
- „Mass-media foarte nedreaptă se ocupă de întâlnirea mea cu Putin. Citează în mod constant ratați concediați și oameni cu adevărat proști, precum John Bolton, care tocmai a spus că, deși întâlnirea are loc pe teritoriul american, «Putin a câștigat deja».
- Ce înseamnă asta? Noi câștigăm în TOATE privințele. Fake news-urile lucrează peste program (și nu plătesc taxe pentru ore suplimentare!).
- Dacă aș obține eliberarea Moscovei și a Leningradului, ca parte a acordului cu Rusia, știrile false ar spune că am făcut un acord prost!
- Dar acum au fost demascați. Uitați-vă la toate știrile reale care apar despre CORUPȚIA lor. Sunt oameni bolnavi și necinstiți, care probabil urăsc țara noastră.
- Dar nu contează, pentru că noi câștigăm în toate privințele!!! MAGA”.
„Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summitul ar avea loc la Moscova”, a declarat fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, care s-a certat cu președintele republican în timpul primului său mandat. „Așadar, cred că aranjamentul inițial este o mare victorie pentru Putin”, a adăugat Bolton.
Întâlnirea președintelui SUA cu liderul de la Kremlin este programată să aibă loc vineri, în Alaska.
Casa Albă a caracterizat, marți, summitul ca fiind un „exercițiu de ascultare”, încercând astfel să reducă așteptările privind șansele unui acord de pace între Ucraina și Rusia.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat să participe la summit, ceea ce stârnește temeri că Ucraina ar putea fi forțată să accepte un acord nefavorabil.