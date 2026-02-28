FBI ridică nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, după atacul contra Iranului. Securitate sporită și pentru Donald Trump

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a ridicat sâmbătă nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, ca urmare a lansării atacului comun americano-israelian împotriva Iranului, au informat surse din cadrul agenţiei pentru posturile CNN şi Fox News.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a explicat pe X că se află în „coordonare directă” cu agenţiile de informaţii şi forţele de ordine pentru a „monitoriza îndeaproape şi a dejuca orice ameninţare potenţială împotriva patriei”, citează Agerpres.

Serviciul Secret, responsabil cu protecţia preşedintelui american şi a altor lideri politici, a anunţat de asemenea o „suplimentare a securităţii” în locaţiile aflate sub paza sa.

Departamentele de poliţie locale din întreaga ţară, inclusiv cel din New York, au activat protocoale de precauţie şi au întărit prezenţa patrulelor la lăcaşurile de cult şi sediile diplomatice.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă un atac la scară largă împotriva Iranului, care a răspuns prin lansarea de rachete spre teritoriul israelian şi împotriva bazelor militare americane din regiune.

Preşedintele american Donald Trump, al cărui guvern negocia un pact nuclear cu Teheranul, a anunţat operaţiunea sâmbătă în zori, de la reşedinţa sa privată din Mar-a-Lago, Florida, afirmând că obiectivul său final este răsturnarea regimului iranian.