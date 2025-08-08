FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv”

FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump, au declarat joi patru persoane informate în legătură cu acest subiect pentru agenția de presă Reuters.

Driscoll, care a ocupat temporar funcția de director al Biroului Federal de Informații la începutul acestui an, înainte ca noul director al FBI, Kash Patel, să fie confirmat de către Senat, era considerat un erou de către unii membri ai agenției secrete. Driscoll a încercat să-i protejeze de urmărirea penală pentru rolul lor în anchetarea persoanelor care au luat cu asalt Capitoliul SUA, pe 6 ianuarie 2021, în încercarea eșuată a acestor insurgenți de a răsturna înfrângerea electorală a lui Trump în fața democratului Joe Biden.

Fostul procuror general adjunct interimar al Departamentului Justiției, Emil Bove, care a fost confirmat între timp în funcția de judecător la curtea de apel, i-a acuzat pe Driscoll și pe fostul director adjunct interimar al FBI, Robert Kissane, de insubordonare, după ce aceștia au încercat să-i împiedice eforturile de a colecta o listă cu numele tuturor persoanelor respective.

Driscoll, poreclit „The Drizz”, le-a spus colegilor săi într-un mesaj de rămas bun joi că nu i s-a dat nicio explicație pentru demiterea lui.

„Aseară am fost informat că mâine va fi ultima mea zi la FBI. Înțeleg că aveți multe întrebări cu privire la motivul pentru care am fost demis, la care nu am în acest moment un răspuns. Nu mi s-a comunicat niciun motiv”, a scris el, potrivit unei copii a mesajului, văzută de Reuters. „Vă rog să știți că a fost o onoare pentru mine să lucrez alături de fiecare dintre voi”, le-a mai transmis Driscoll colegilor săi.

FBI a notificat, de asemenea, cel puțin alți trei agenți că vor fi concediați până vineri, printre care Steve Jensen, director adjunct al biroului din Washington, Spencer Evans, fost agent special din Las Vegas, și Walter Giardina, un agent din biroul din Washington care a fost recent vizat de senatorul republican Charles Grassley pentru implicarea sa în mai multe cazuri legate de Trump, au precizat persoanele informate despre această chestiune.

Jensen, într-un mesaj adresat personalului său, a spus că a primit un mesaj similar prin care i se comunica că va fi concediat începând de vineri. „Nu vă abateți niciodată de la hotărârea voastră de a răspunde chemării de a proteja poporul american și de a apăra Constituția”, a scris el, potrivit unei copii analizate de Reuters.

FBI a refuzat să comenteze oficial.

Aceste măsuri sunt cele mai recente dintr-o serie de concedieri care au început în prima zi a mandatului lui Trump, inclusiv împotriva persoanelor care au lucrat la dosare legate de 6 ianuarie sau la dosarele cu cele două acuzații aduse de fostul consilier special Jack Smith lui Trump, pentru păstrarea de documente clasificate și eforturile de a răsturna rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020.

În majoritatea cazurilor, angajații FBI nu au primit explicații pentru concedierea lor. Mulți dintre ei au intentat acțiuni în justiție, care sunt încă în curs de soluționare.

Într-un comunicat, Asociația Agenților FBI (FBIAA) s-a declarat „profund îngrijorată” de informațiile potrivit cărora agenții vor fi „concediați sumar, fără o procedură echitabilă, pentru că și-au făcut datoria”.

„Există un proces de revizuire atunci când se iau măsuri disciplinare împotriva agenților. Procedura a fost stabilită pentru ca FBI să poată rămâne independent și apolitic. Conducerea FBI s-a angajat – atât public, cât și direct față de FBIAA – că va respecta acest proces. Îi îndemnăm să-și respecte angajamentul și să respecte legea”, a adăugat asociația.