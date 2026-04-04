Febra cartonașelor Pokemon nu a dispărut și alimentează o serie de jafuri internaționale. „Valorează zeci de mii de dolari și le poți băga literalmente în buzunar”

De la pandemie încoace, piața cartonașelor Pokemon a explodat, iar odată cu ea a crescut și numărul furturilor la nivel global. Numai în acest an, magazine de colecționari din Las Vegas și New York, până în Vancouver și Nottingham, au fost vizate, prejudiciul total depășind 500.000 de dolari în cărți de joc furate, potrivit CNN.

„Începe să devină un fenomen. Este îngrijorător când începem să vedem o astfel de tendință”, a declarat Paul Walker, sergent de poliție în Abbotsford, Columbia Britanică.

El investighează un jaf comis în martie la un magazin, în urma căruia au fost furate cartonașe Pokemon în valoare de 25.000 de dolari și au fost provocate pagube materiale estimate la 10.000 de dolari. Hoții sunt în continuare în libertate. Walker a spus că analiștii criminaliști verifică platformele de vânzare unde ar putea fi comercializate.

Valoarea cartonașelor Pokemon, care s-a dublat în ultimul an, le transformă într-o țintă atractivă, iar dimensiunea lor redusă le face și mai tentante pentru hoți, fiind ușor de furat cu un efort minim.

„Hoții pot lua un pumn, care pot valora mii sau zeci de mii de dolari, și le pot băga literalmente în buzunar”, a declarat Nick Jarman, director executiv al Certified Trading Card Association. „Revânzarea este extrem de rapidă. Au o lichiditate ridicată.”

În februarie, un creator de conținut dedicat Pokemon, cunoscut sub numele de PokeDean, a publicat pe YouTube un videoclip în care își arăta locuința răvășită. El a spus că singurele bunuri furate au fost cele mai valoroase carduri Pokemon pe care le avea.

„Faceți tot posibilul să vă păstrați cardurile Pokemon în siguranță, având în vedere cât de populare sunt în acest moment”, le-a transmis el urmăritorilor. „Există oameni rău intenționați care sunt dispuși să facă astfel de lucruri.”

În spatele freneziei

Creșterea recentă a furturilor ar putea avea legătură cu apropierea aniversării a 30 de ani de la lansarea Pokemon, care va avea loc în februarie.

Pokemon a fost creat pentru prima dată în Japonia de Satoshi Tajiri, inspirat de pasiunea sa din copilărie pentru colecționarea insectelor. Primele jocuri video au fost lansate în 1996, iar jocul de cărți de colecție a apărut în același an.

De atunci, cărțile de colecție emblematice ale francizei și-au crescut constant valoarea. În ultimul an, prețul cardurilor Pokemon a urcat cu peste 145%, iar cumpărătorii au cheltuit doar în ianuarie aproximativ 450 de milioane de dolari, potrivit datelor platformei de analiză Card Ladder. În februarie, influencerul și wrestlerul Logan Paul a vândut un card pentru suma record de 16,5 milioane de dolari.

Cardurile Pokemon au depășit ca performanță atât cardurile sportive, cât și indicele bursier S&P 500, cu un avans de 3.000% în ultimii 20 de ani, a declarat pentru CNN, în decembrie, directorul executiv al platformei de tranzacționare Goldin.

„Ca cineva care interacționează cu piața cardurilor de peste un deceniu, am știut mereu că poți cumpăra un produs Pokemon, să-l păstrezi și vei vedea profit”, a declarat pentru CNN colecționarul Greg Smith.