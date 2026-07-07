Femeia suspectată pentru tentativa de asasinat asupra oligarhului ucrainean de la Monaco, găsită moartă, scrie presa de la Kiev

Principala suspectă în cazul atentatului cu bombă de la Monaco, Anastasia Berezovska, o ucraineancă în vârstă de 39 de ani, a fost găsită fără suflare, luni, în apropiere de Kiev, potrivit unor surse apropiate anchetei citate de publicația Ukrainska Pravda.

Conform surselor citate, cadavrul femeii bănuită că a plasat bomba care îl viza pe oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev a fost descoperit luni seară în jurul orei 23.00.

Ea a fost împușcată mortal în apropiere de capitala ucraineană. Suspecta nu a fost în țara natală în perioada 22 martie 2025 – 1 iulie 2026, potrivit surselor publicației ucrainene.

Doi suspecți reținuți

O altă sursă a declarat pentru Ukrainska Pravda că doi suspecți au fost reținuți privind împușcarea mortală a Anastasiei Berezovska.

Unul este un ofițer activ al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina (GUR), în timp ce celălalt este un fost agent din cadrul forţelor de ordine.

Femeia în vârstă de 39 de ani care locuiește în Frankfurt, Germania, era căutată de Interpol, fiind bănuită de faptul că a pus o bombă în faţa apartamentului oligarhului ucrainean Vadim Ermolaev, în Monaco.

Poza suspectei, publicată pe site-ul Interpol

Ermolaev se afla cu soția sa în momentul atacului. Cei doi au fost răniți grav în urma exploziei. Copilul lor, un băiat de 13 ani, a fost, de asemenea, rănit.

Anchetatorii din Monaco iau în calcul o implicare a serviciilor de informaţii, mai scrie Ukrainska Pravda.

Cine e Vadim Ermolaev

Vadim Ermolaev a fost inclus pe lista celor mai bogate persoane din Ucraina. Om de afaceri și investitor născut în Dnipro, acesta a fost director general al Alef Group și dezvoltatorul unor proiecte imobiliare majore din Dnipro. În 2019, a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, conform Kyiv Independent.

Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare (NSDC), promulgată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Sancțiunile l-au supus pe multimilionar la înghețarea activelor și obligându-l să înceteze toate operațiunile financiare în Ucraina pentru o perioadă de 10 ani.

Potrivit SBU, motivul restricţiilor a fost activitatea sa în domeniul alcoolului din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul Federaţiei Ruse.