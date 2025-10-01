Femeie atacată noaptea cu un cuţit pe o alee din Capitală. Agresorul, recidivist, a fost arestat preventiv

O tânără a fost atacată noaptea, pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei, de un bărbat necunoscut care i-a pus cuţitul la gât, femeia reuşind să scape cu viaţă după ce s-a luptat cu agresorul.

Incidentul a avut loc pe 23 septembrie, în jurul orei 20:50, când victima se deplasa spre casă, pe o alee pietonală, relatează Agerpres.

Din imaginile camerelor de luat vederi amplasate în zonă, se vede cum un bărbat o urmăreşte pe femeie şi reuşeşte să se apropie de ea venind din spate.

Potrivit anchetatorilor, el i-a pus femeii un cuţit la gât, însă tânăra a reuşit să scape după ce a apucat lama cuţitului cu ambele mâini.

„Persoana vătămată a opus rezistenţă încercând să se apere, împrejurare în care aceasta a suferit leziuni traumatice la nivelul degetelor ambelor mâini, a căror gravitate a fost evaluată la un număr 11-12 zile de îngrijiri medicale, precum şi o excoriaţie localizată la nivelul gâtului”, susţine Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 într-un comunicat de presă.

Anchetatorii declară că femeia nu îl cunoştea pe bărbat.

Agresorul a fost prins de poliţişti la o săptămână de la comiterea atacului, iar miercuri instanţa de judecată a emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui.

Acesta este recidivist, a făcut închisoare, iar în noul dosar penal deschis pe numele său este cercetat pentru lovire sau alte violenţe.