Femeie din China condamnată în Marea Britanie, după „cea mai mare captură de criptomonede din lume”

O femeie a pledat vinovată în fața justiției britanice pentru acuzații de spălare de bani, luni, după ceea Poliția Metropolitană din Londra a descris drept „cea mai mare captură de criptomonede din lume”, transmite Sky News.

Cetățeana chineză Yadi Zhang (47 de ani), cunoscută și sub numele de Zhimin Qian, a fost arestată în aprilie 2024, după ce a petrecut ani de zile fugind.

Ea a sosit pentru prima oară în Regatul Unit în septembrie 2017, folosind un pașaport fals din Saint Kitts și Nevis, după ce a orchestrat o escrocherie în China, implicând 130.000 de investitori în scheme frauduloase de investiții între 2014 și 2017.

Poliția britanică a făcut primele percheziții în locuința ei din Hampstead, în nordul Londrei, în 31 octombrie 2018. Totuși, anchetatorii au descoperit abia după doi ani și jumătate peste 61.000 de bitcoini în portofele digitale.

Criptomonedele valorau 1,4 miliarde de lire sterline la acea vreme, însă valoarea a crescut în prezent la peste 5 miliarde de lire sterline (aproximativ 30 de miliarde de lei), iar suma este revendicată atât de guvernul britanic, cât și de investitorii chinezi.

Poliția Metropolitană crede că „este cea mai mare captură de criptomonede din lume”.

Luni, Qian a pledat vinovată într-un tribunal din Southwark, unde a fost asistată de un translator de mandarină. Femeia își va afla pedeapsa la o dată ulterioară.

În 2024, Jian Wen (43 de ani) a fost condamnată la 6 ani și 8 luni de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de spălare de bani între octombrie 2017 și ianuarie 2022, în legătură cu 150 de bitcoini, astăzi în valoare de peste 12,5 milioane de lire sterline – sau aproximativ 62 de milioane de lei.

Potrivit procesului, Wen nu a fost implicat în presupusa fraudă, însă a ajutat la mascarea sursei banilor, o parte dintre aceștia fiind folosiți pentru a cumpăra criptomonede și scoși ilegal din China pe laptopuri.