Femeie din România, găsită de polițiști după 17 ani de când a fost dată dispărută / Unde a fost în tot acest timp

Femeia din Piata Neamț a dispărut în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, poliţiştii au derulat verificări în toată ţara, precum şi în mai multe state din Uniunea Europeană.

„O poveste cutremurătoare, dar cu final fericit, a prins contur în preajma sărbătorilor de iarnă”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii IPJ Neamţ, citați de News.ro, după ce au găsit-o pe femeie.

Femeia a fost depistată în data de 9 decembrie. Ea a fost identificată de poliţiştii de frontieră din Timişoara, „în urma unei lungi şi meticuloase activităţi de căutare desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ”, a precizat aceeași sursă.

Ancheta a stabilit că ea se stabilise în Italia, după plecarea din localitatea de domiciliu, şi prima dată când a intrat în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană urmărită.

Poliția din Neamț mai transmite că „revederea dintre mamă şi fiică, la mai bine de un deceniu şi jumătate distanţă, rămâne una dintre cele mai emoţionante poveşti ale acestui sfârşit de an – o adevărată minune de Crăciun”.