Femeie din Suceava, înșelată cu 50.000 de lei de un bărbat necunoscut. Schema pusă la cale de escroc cu numele BNR

O femeie din oraşul Vicovu de Sus, județul Suceava, a rămas fără 50.000 de lei după ce a fost sunată de un bărbat necunoscut, care a convins-o să-și ia un credit pe numele și să-i transfere lui banii. Poliţiştii din Suceava au deschis un dosar penal și încearcă să dea de urma individului, potrivit IPJ Suceava, citat de News.ro.

IPJ Suceava a anunțat duminică că o femeie din oraşul Vicovu de Sus s-a prezentat la Poliţie, sesizând o fraudă. Ea a relatat că, vineri, a fost contactată telefonic de un număr de telefon necunoscut, iar apelantul i-a spus că o persoană a obţinut datele sale şi a făcut o procură pe numele său, după care a mers la o unitate bancară unde a făcut în numele femeii un credit de 50.000 de lei.

Totodată, bărbatul necunoscut i-a spus femeii că, pentru a o ajuta, o va pune în legătura cu o persoană de la un departament de securitate de la Banca Naţională a Românei.

„Ulterior victima a fost contactată telefonic de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind de la un presupus departament de securitate al Băncii Naţionale a României, ocazie cu care i-a spus faptul că o va ajuta şi că trebuie să meargă la unitatea bancară unde aceasta deţine un cont bancar şi să facă un credit de nevoi personale în valoare de 50.000 lei, astfel încât suma să nu ajungă la persoana care ar fi obţinut fraudulos datele sale şi ar fi făcut o procură falsă, iar suma împrumutată să o transfere într-un presupus cont al Băncii Naţionale a României”, a transmis IPJ Suceava.

Astfel, femeia a mers la unitatea bancară cu sucursală în municipiul Rădăuţi, unde a solicitat creditul de nevoi personale de 50.000 de lei, bani pe care i-a luat în numerar.

Ulterior, femeia l-a rugat pe tatăl său să o ducă la Suceava cu maşina, dar nu i-a povestit ce s-a întâmplat, întrucât persoana care a contactat-o i-a spus că există o politică de confidenţialitate şi nu are voie să vorbească cu rudele, autorităţile sau cu alte persoane.

Ajunsă la Suceava, femeia a mers la un ATM situat într-un centru comercial, locaţie indicată de apelant, unde a scanat un cod QR transmis, după care a introdus suma 50.000 de lei în ATM.

Ea a fost contactată telefonic din nou, comunicându-i-se faptul că s-a primit suma de bani, nu mai are nicio datorie la unitatea bancară şi că s-a prevenit astfel şi „frauda”.

Potrivit IPJ Suceava, când a ajuns acasă, femeia a fost contactată de personalul unităţii bancare, fiind verificat creditul făcut şi viramentul ulterior, constatându-se că femeia a fost fraudată.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru înşelăciune.