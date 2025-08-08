Femeie înjunghiată pe o stradă din București. Atacatorul este recidivist

Un bărbat a fost reținut de autorități după ce a înjunghiat-o pe o femeie în vârstă de aproximativ 48 de ani, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, potrivit News.ro.

Atacul a avut loc în zona bulevardului Basarabia. Conform primelor date din anchetă, victima nu îl cunoștea pe agresor, iar atacul a avut loc din senin.

Femeia a suferit o leziune în zona omoplatului. Ea se află la spital, iar atacatorul a fost reținut, conform precizărilor făcute de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru News.ro.

Individul este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa de viol, agresiunea sexuală şi tâlhăria. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au spus reprezentanţii Parchetului.