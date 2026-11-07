Femeie înjunghiată pe stradă de către soțul ei. Bărbatul este cadru militar. Ce spune Ministerul Apărării

O femeie a fost rănită după ce a fost înjunghiată de soțul ei pe o stradă din Caracal, județul Olt. Polițiștii au stabilit că, în urmă cu o lună, bărbatul o amenințase, astfel că fusese emis un ordin de protecție provizoriu, însă ulterior femeia și-a retras plângerea.

La acest moment, femeia este spitalizată, iar starea ei este stabilă, conform Ministerului Apărării, care a reacționat în acest caz întrucât agresorul este militar.

Incidentul a avut loc vineri seară, când poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 că o femeie a fost înjunghiată de un bărbat, la intersecţia străzilor Mărului şi Rahovei din Caracal, scrie News.ro.

Femeia are 34 de ani, iar cel care a înjunghiat-o este soțul ei, cu care se află în proces de divorț.

După agresiune, bărbatul a fugit de la locul faptei, însă a fost prins la scurt timp de polițiști.

„Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 4 octombrie 2026, femeia a mai sesizat Poliţia Caracal cu privire la faptul că bărbatul ar fi ameninţat-o, deplasându-se la domiciliul acesteia şi adresându-i ameninţări cu acte de violenţă”, a precizat, sâmbătă, Poliția Olt, citată de News.ro.

Poliţiştii au emis atunci un ordin de protecţie provizoriu, dar femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ameninţare. Ulterior, în 8 octombrie, instanţa de judecată a dispus emiterea unui ordin de protecţie pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.

Poliţiştii au menţionat că, luni, femeia s-a prezentat la sediul Poliţiei Caracal şi şi-a retras plângerea formulată pentru ameninţare.

Bărbatul este cadru militar. Reacția MApN

Ministerul Apărării Naționale a reacționat în acest caz, precizând că bărbatul este subofițer la Batalionul 22 Infanterie. El se află în custodia Poliției și este cercetat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, pentru tentativă de omor.

Conform MApN, conducerea unității militare cooperează cu autoritățile judiciare „pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și va dispune măsurile administrative care se impun, în conformitate cu prevederile legale”.

„Ministerul Apărării Naționale reafirmă că statutul de militar presupune respectarea legii și a demnității umane, atât în exercitarea atribuțiilor profesionale, cât și în viața privată. Nicio formă de violență nu poate fi justificată sau tolerată, indiferent de calitatea persoanei implicate”, mai spune instituția.