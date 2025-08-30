Femeie ucisă de soțul ei cu mai multe lovituri de cuțit, în Cluj. Bărbatul a fugit spre Lacul Tarnița, poliția îl caută

O femeie din comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, a fost ucisă vineri seară cu mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. Principalul suspect este soțul femeii, care a fugit imediat după crimă. Maşina lui a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, iar polițiștii fac căutări în toată zona, transmite Știri de Cluj.

Poliția a fost sesizată aseară, în jurul orei 22.45, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o femeie „ar fi fost victima unei agresiuni”.

„Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, a transmis, sâmbătă, IPJ Cluj.

Potrivit Știri de Cluj, care citează surse judiciare, bărbatul și-a ucis soția din gelozie. Crima s-a petrecut în intervalul orar 20:00–21:00, după care bărbatul a fugit cu mașina spre lacul Tarnița.

Mașina a fost găsită abandonată pe un drum de lângă lacul de acumulare, însă suspectul de crimă nu.

„În prezent, sunt desfăşurate activităţi de căutare a bărbatului bănuit de comiterea faptei de omor. Autoturismul acestuia a fost găsit abandonat pe DJ107P, în apropierea lacului de acumulare Tarniţa. Căutările au fost extinse şi pe suprafaţa lacului, cu sprijinul echipajelor specializate ISU Cluj”, precizează poliţiştii.

La operaţiuni participă şi jandarmi, precum şi poliţişti locali.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

De la începutul anului, în România cel puțin 35 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri. Cel mai recent, pe 21 august, o femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, într-un apartament din Craiova.

În luna iunie, mii de persoane au protestat în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele lor.

Despre acest fenomen s-a pronunţat şi preşedintele Nicusor Dan, care crede că femicidul este „o problemă gravă” în România şi că statul român „nu dă o impresie de forţă, de fermitate”.