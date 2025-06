Femeile pot beneficia de pe urma fiecărui minut de mișcare, mai mult decât bărbații. Cum se explică diferențele și noi sfaturi privind exercițiile recomandate săptămânal

O femeie care face sport două ore și jumătate pe săptămână își scade riscul de moarte prematură la fel ca un bărbat care se antrenează mai bine de cinci ore, potrivit celui mai amplu studiu de până acum despre legătura dintre activitatea fizică, sex și mortalitate, publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Cercetătorii au analizat datele a peste 412.000 de adulți din Statele Unite, cu vârste cuprinse între 27 și 61 de ani, care au fost urmăriți timp de 22 de ani. Studiul a luat în calcul cât sport fac participanții, ce tipuri de exerciții aleg, cât de des, și ce efecte apar în timp. Femeile au ajuns la rezultate similare cu bărbații, dar cu mai puțin efort și într-un interval mai scurt.

Iar diferențele au fost și mai spectaculoase în cazul antrenamentelor cu greutăți. Femeile care fac exerciții de forță își reduc riscul cardiovascular cu 30%, în timp ce bărbații cu doar 11%. Iar în cazul mișcării aerobe, scăderea riscului e de 36% la femei și 14% la bărbați.

Diferențe majore între femei și bărbați

„Frumusețea acestui studiu e că femeile pot beneficia de pe urma fiecărui minut de mișcare, mai mult decât bărbațiii. E un mesaj care, sperăm, să le motiveze să se apuce de sport sau să continue dacă deja fac,” a precizat dr. Martha Gulati, unul dintre autorii principali ai studiului și directoarea secției de Cardiologie Preventivă din cadrul Institutul de Inimă Smidt al Spitalui Cedars-Sinai, din SUA.

Cercetătorii au colectat datele despre activitatea fizică prin intermediul National Health Interview Survey (NHIS), cel mai mare și cel mai longeviv sondaj medical din Statele Unite. Studiul a exclus persoanele care aveau anumite probleme de sănătate la începutul perioadei de cercetare, precum cardiopatie ishemică sau cancer.

Din totalul participanților, aproximativ 32% dintre femei și 43% dintre bărbați au spus că fac exerciții aerobice în mod regulat, adică cel puțin 150 de minute pe săptămână. Rezultatele au scos la iveală că femeile care făceau exerciții frecvent aveau un risc cu până la 24% mai mic de deces din orice cauză, comparativ cu femeile inactive de aceeași vârstă. Pentru bărbații care făceau exerciții regulate, reducerea riscului de mortalitate a fost de doar 15%.

Bărbații, nevoiți să dedice mai mult timp sportului

În rândul bărbaților, cea mai importantă reducere a riscului de deces a fost observată după aproximativ 300 de minute de activitate fizică moderată până la intensă pe săptămână, adică peste 40 de minute pe zi. E vorba de o scădere cu 18% a a mortalității din toate cauzele, în comporație cu sedentarii.

Femeile însă au avut parte de aceleași efecte benefice dedicând sportului mai puțin de jumătate din acest timp, adică aproximativ 140 de minute pe săptămână.

Această diferență s-a menținut indiferent de câtă mișcare făceau participanții. Femeile au avut constant scăderi mai mari ale riscului, pentru orice interval de timp analizat.

La sală, diferențele sunt și mai mari

Aproximativ 20% dintre femei și 28% dintre bărbați au declarat că includ două sau mai multe sesiuni de antrenamente de forță pe săptămână, precum exercițiile cu greutăți. În medie, femeile care practicau acest tip de antrenamente, cel puțin de două ori pe săptămână, aveau un risc de mortalitate cu 19% mai mic decât femeile care se antrenau mai rar sau deloc. La bărbați s-a observat, în medie, o reducere a riscului cu 11% comparativ cu bărbații inactivi.

„Ce ne-a uimit cel mai tare a fost că femeile care fac exerciții de forță au un risc de mortalitate din cauze cardiovasculare cu 30% mai mic. Nu avem prea multe intervenții care au un efect atât de puternic,” a subliniat dr. Martha Gulati.

Beneficiile au fost și mai mari când au fost analizate separat bolile cardiovasculare. Comparativ cu persoanele inactive, femeile care făceau exerciții aerobice aveau un risc cardiovascular cu 36% mai mic, în timp ce pentru bărbații activi, această reducere a riscului era de aproximativ 14%. Întărirea musculaturii a produs rezultate similare, cu o reducere a riscului cardiovascular de 30% pentru femei și 11% pentru bărbați.

De ce există aceste diferențe

Diferențele dintre femei și bărbați, când vine vorba de reacția la sport, au explicații biologice și fiziologice. Bărbații au, în medie, o capacitate de efort mai mare, pentru că au inimi, plămâni și fibre musculare proporțional mai mari. Totuși, femeile, chiar dacă încep cu o forță mai mică, progresează mai repede când încep antrenamentele de forță, în comparație cu bărbații.

Kevin Murach, cercetător în domeniul creșterii musculare la Universitatea din Arkansas, SUA, spune că masa musculară se dezvoltă atunci când celulele din mușchi sintetizează proteine noi mai rapid decât sunt descompuse proteinele existente. Tensiunea produsă de ridicarea greutăților și alte exerciții asemănătoare declanșează acest proces.

Diferențele hormonale dintre sexe influențează și ele aceste mecanisme. Testosteronul stimulează sinteza proteinelor și activează celulele satelit, implicate în formarea mușchilor. Bărbații au un nivel mai ridicat de testosteron încă din adolescență, iar asta explică de ce pornesc, de obicei, cu mai multă masă musculară. Dar atunci când adulții urmează același program de antrenament, progresul, raportat la dimensiunea corpului, este asemănător la femei și la bărbați, a adăugat Murach.

Recomandările actuale sunt învechite

Rezultatele studiului arată că actualele recomandări privind activitatea fizică nu reflectă diferențele dintre femei și bărbați. De ani de zile, aceleași indicații, inclusiv cele susținute de agenții guvernamentale, au fost oferite tuturor adulților, fără a ține cont de diferențele de structură și funcționare ale organismului.

Dr. Christine Albert, președinta Departamentului de Cardiologie de la Smidt Heart Institute, care nu a fost implicată în cercetare, crede că aceste date ar putea convinge mai multe femei să se apuce de sport. „Sper ca rezultatele să le ajute să înțeleagă că fiecare minut de mișcare contează și că pot obține efecte reale pentru sănătatea lor, chiar și cu eforturi mici, dar constante.”

Pentru femei, o rutină de exerciții săptămânale, ar putea include:

Luni: mers rapid sau urcat scări 30 de minute. Poate fi împărțit în două sesiuni a câte 15 minute, dimineața și seara.

Marți: antrenament de forță acasă, fără echipament:

3 runde cu pauze scurte între ele: 15 genuflexiuni; 10 fandări pe fiecare picior; 20 secunde planșă; 12 flotări cu genunchii jos; 15 abdomene simple.

Miercuri: pauză sau activitate ușoară: plimbare lungă, yoga de mobilitate (15–20 minute).

Joi: dans, cycling, înot sau orice activitate cardio mai intensă timp de 25–30 de minute. Ideal e să fie ritmică și să țină pulsul ridicat.

Vineri: exerciții cu greutăți (cu gantere sau benzi):

3 serii a câte 10 repetări: genuflexiuni cu gantere; ramat cu gantere sau bandă elastic; presă de umeri; ridicări laterale; extensii de triceps.

Sâmbătă: mișcare relaxată, dar constantă: 45–60 min mers, eventual în pantă sau pe teren variat.

Duminică: pauză completă sau stretching 10–15 minute pentru recuperare.

Pentru bărbați, rutina e similară ca structură, dar cu durate mai mari și accent mai clar pe efort cardiovascular susținut și antrenamente de forță cu greutăți:

Luni: alergare sau bicicletă 40–45 de minute. Dacă e prea mult deodată, poate fi împărțit în două sesiuni a câte 20–25 de minute, dimineața și seara.

Marți: antrenament de forță cu greutăți sau improvizat (rucsac încărcat, bidoane etc.):

3–4 serii cu pauze scurte: 10 genuflexiuni cu greutate; 10 flotări; 10 îndreptări (deadlift); 10 ramat din aplecat; 15 abdomene.

Miercuri: mișcare lejeră, dar susținută: mers rapid 30–40 de minute, pe teren variat sau cu urcări.

Joi: forță pentru partea superioară a corpului (acasă sau la sală):

3 serii x 10 repetări: împins la piept; ridicări laterale; flexii de biceps; extensii pentru triceps; planșă 30 secunde.

Vineri: intervale de efort (HIIT): 20–25 minute alternând 30 secunde efort intens (burpees, sărituri, sprinturi pe loc) cu 30 secunde pauză.

Sâmbătă: activitate mixtă sau sport recreativ: fotbal, înot, drumeție, antrenament combinat cardio + forță, timp de 45–60 minute.

Duminică: pauză completă sau 15 minute de stretching și mobilitate (spate, umeri, șolduri, glezne).

Limitările studiului

Studiul are și câteva limitări. Informațiile despre activitatea fizică au fost furnizate de participanți, deci acuratețea lor depinde de cât de sincer și corect și-au evaluat nivelul de efort. În plus, cercetarea s-a concentrat doar pe sportul făcut în timpul liber și nu a inclus mișcarea din timpul activităților casnice sau de la locul de muncă.

Cu toate acestea, rezultatele sunt similare cu cele ale unei meta-analize din 2011 publicată în revista Circulation. După analizarea a 33 de studii, s-a demonstrat că există o legătură mai puternică între exerciții și riscul mai mic de deces la femei decât la bărbați.