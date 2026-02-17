Fenomenele meteo severe „pot afecta traficul în zona de frontieră”. Recomandările autorităților pentru șoferi

Poliția de Frontieră a emis o atenționare în contextul fenomenelor meteorologice severe prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 17-19 februarie, fenomene despre care polițiștii spun că „pot afecta traficul în zona de frontieră”.

ANM a anunțat că de marți seară va intra în vigoare o avertizare de tip cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe.

„În acest context, atragem atenția asupra punctelor de trecere a frontierei din estul țării, dar și asupra drumurilor transfrontaliere din sud, unde, în condițiile apartenenței la Spațiul Schengen, circulația se desfășoară fără control de frontieră, însă poate fi îngreunată de starea carosabilului și de condițiile meteo nefavorabile”, a declarat Poliția de Frontieră.

Instituția a avertizat că starea vremii poate cauza „întârzieri, restricții temporare de trafic sau dificultăți de deplasare, în special pe arterele rutiere intens circulate și pe cele care asigură legătura cu statele vecine”.

Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră a emis următoarele îndrumări pentru participanții la trafic:

să se informeze înainte de plecare asupra stării vremii și a condițiilor de drum;

să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulația în condiții de iarnă;

să manifeste prudență sporită și să respecte indicațiile autorităților;

să ia în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situația o impune.

„Polițiștii de frontieră, împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu, sunt pregătiți să intervină pentru menținerea siguranței și fluidizarea traficului în zona de frontieră”, se mai arată în comunicatul instituției.

„Este probabil cel mai sever episod al acestei ierni”

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat marți la Digi24 că vremea din țară va fi una „severă”.

„Este probabil cel mai sever episod al acestei ierni, pe care îl vom urmări cu atenție. Ninsoarea cea mai abundentă va fi în Muntenia și în județele din sudul Moldovei – Vrancea, Galați, Vaslui. Iar pentru Muntenia, în special județele din partea centrală și nordică a acestei regiuni. Inclusiv în Capitală nu este exclus un strat de zăpadă care să depășească 20-30cm. Și la munte va ninge în special în Carpații Meridionali și de Curbură. Dar atenție că există probabilitate ca pe anumite perioade de timp să fie viscol”, a declarat Florinela Georgescu.

Ea a precizat că meteorologii se așteaptă la „o ameliorare a vremii” începând de miercuri după-amiază.

FOTO: Fotogeek | Dreamstime.com