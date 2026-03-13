Poluarea râului Nistru din Republica Moldova, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Chișinăul cere activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE

O poluare cu produse petroliere a fost descoperită în râul Nistru, după un atac cu rachete și drone lansat de Rusia pe 7 martie asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Autoritățile ucrainene au confirmat legătura dintre bombardamente și scurgerea de uleiuri tehnice în râu, iar în nordul Republicii Moldova a fost instituit cod galben de alertă.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru gestionarea situației.

Ministerul Economiei din Ucraina spune că, în urma loviturilor asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, au fost avariate instalații tehnice, ceea ce a provocat deversarea unor produse petroliere în apă. Analizele de laborator efectuate în Ucraina au indicat depășirea de aproximativ 2,5 ori a concentrației admise de produse petroliere în zona satului Nahoreni.

Autoritățile de la Kiev au calificat incidentul drept „agresiune ecologică” și au anunțat că intervin pentru limitarea poluării, inclusiv prin instalarea de bariere de protecție și utilizarea de sorbenți pentru colectarea substanțelor petroliere.

În Republica Moldova, poluarea transportată de curentul râului a determinat autoritățile să ridice nivelul de alertă. Ministrul Mediului de la Chișinău Gheorghe Hajder a anunțat că, în baza datelor de laborator care indică depășirea limitelor admise în zona Naslavcea, a fost instituit cod galben pentru localitățile din regiune.

„Dacă situația o va impune, suntem pregătiți să sistăm temporar aprovizionarea cu apă pentru unele localități din nordul Republicii Moldova, pentru a preveni orice pericol pentru cetățeni”, a declarat Hajder.

Potrivit acestuia, echipele ucrainene intervin deja pe malul Nistrului din partea sa, iar specialiști din România se află în teren pentru instalarea unor filtre suplimentare. În Republica Moldova, calitatea apei este monitorizată permanent, iar probe sunt prelevate din teren la fiecare șase ore cu ajutorul unui laborator mobil.

În același timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a obține sprijin rapid în gestionarea situației.

„Prin acest mecanism solicităm mobilizarea unor echipe de specialiști și a echipamentelor necesare pentru captarea, reținerea și colectarea impurităților petroliere din apă, precum și stații mobile de testare a calității apei”, a scris Munteanu.

Potrivit premierului de la Chișinău, sprijinul ar urma să consolideze capacitățile de intervenție ale instituțiilor implicate în gestionarea situației – Ministerul Mediului, Agenția de Mediu, „Apele Moldovei”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În paralel, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a fost solicitat să trimită militari și echipamente, iar unități ale Armatei Naționale au început deja intervențiile în teren.