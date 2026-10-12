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Actualitate

Fenomenul cetățeniilor falsificate. 16 ruși, trimiși în judecată de procurorii români / Cum funcționa una din rețelele din România prin care au fost falsificate mii de cărți de identitate

Simona Voicu
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Cei 16 cetățeni ai Federației Ruse vor fi judecați la instanța din Câmpulung Moldovenesc, localitatea unde au fost obținute actele de identitate false. În ultimii ani, în țările din spațiul ex-sovietic au funcționat adevărate „fabrici” de cetățenii românești, după cum a dezvăluit HotNews, sute de ruși plătind mii de euro pentru a dobândi în mod fraudulos un pașaport UE, via România.  

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