Fenomenul doulelor: Cum se vede sfârșitul vieții prin ochii unei moașe a sufletului / „Chiar dacă nu îndepărtează durerea, o normalizează”

Oamenii de astăzi „au pierdut o mare parte din cunoștințele despre moartea obișnuită”, spune directoarea unei organizații de doule din Marea Britanie, în timp ce numărul celor care oferă sprijin la sfârșitul vieții este în creștere, potrivit BBC.

Tot mai mulți oameni apelează la sprijin non-medical în ultimele clipe de viață. Aceste însoțitoare, cunoscute și sub numele de doule sau moașe ale sufletului, oferă sprijin familiilor și explică procesul fizic al morții.

Rita Ball este una dintre persoanele care practică acest rol în Londra. Ea lucrează de trei ani ca doula a morții și oferă sprijin familiilor și voluntarilor din centrele Serviciului Național de Sănătate (NHS). „Este o experiență extrem de intensă, să fii martor la plecarea acestei vieți din lume”, spune ea.

Oamenii o întreabă adesea ce „au voie să facă” atunci când cei dragi sunt pe moarte. „Simt o adevărată ușurare când le spun că este în regulă să-i țină în brațe, să-i sărute, să pună muzică, să le vorbească.”

Ball afirmă că tăcerea care urmează după moartea cuiva „poate fi copleșitoare”. În astfel de momente, doulele pot sta alături de cei îndoliați pentru a povesti despre ultimele zile.

Doulele sau moașele sufletului au câștigat popularitate în ultimii 10 ani. În anul 2025, 114 persoane s-au alăturat unei astfel de organizații din Marea Britanie, scrie BBC. Directoarea executivă a organizației End of Life Doula UK, Emma Clare, afirmă că această cifră reprezintă o creștere semnificativă față de anii precedenți.

Vedete precum Nicole Kidman și Ruby Wax au anunțat că urmează cursuri pentru a deveni doule pentru pacienții în stadiu terminal. Prezentatoarea TV Davina McCall intenționează să facă același lucru după pensionare.

În funcție de pregătire, o doulă poate costa între 25 și 45 de lire sterline pe oră. Există însă și persoane care oferă aceste servicii gratuit.

Mărturia unei familii

Există și familii care apelează la aceste servicii înainte de deces. Fanny Behrens a contactat-o pe doula Sarah Parker cu zece luni înainte ca soțul ei să moară de cancer. „A fost incredibil să pot vorbi cu cineva care nu era din familie, care nu era implicat și care putea pur și simplu să fie acolo, în timp ce eu mă lăsam copleșită de durere”, a povestit femeia despre experiența ei cu doula.

Doula a încurajat-o pe Fanny Behrens să abordeze întrebări dificile cu soțul ei aflat pe patul de moarte, inclusiv unde voia să fie îngropat și cum voia să fie înmormântarea lui. De asemenea, doula a ajutat-o să se descurce cu formalitățile legate de deces, cum ar fi contactarea firmelor de pompe funebre și înregistrarea decesului.

Deși Parker a ajuns să fie în principal o sursă de sprijin pentru Fanny Behrens, ea l-a susținut și pe soțul acesteia. Femeia își amintește cum Parker i-a explicat procesul prin care organismul începe să își înceteze funcțiile în ultimele zile de viață.

„Este ceva special în a fi alături de cineva care cunoaște foarte bine procesul, care este pragmatic, obișnuit cu el și plin de compasiune, asta ajută cu adevărat”, spune Behrens. „Chiar dacă nu îndepărtează durerea, o normalizează într-un fel.”

Emma Clare afirmă că reprezentarea pe care majoritatea oamenilor o au despre moarte provine din filme sau din cazuri de deces subit. Prin explicarea procesului fizic, doulele contribuie la înlăturarea fricii.

Atunci când oamenii sunt pe moarte, temperatura corpului și respirația se modifică. La final poate apărea un sunet de respirație greoaie, numit „șuieratul morții”. Sarah Parker afirmă că acest sunet poate fi înspăimântător pentru cei prezenți în cameră. „Dacă le-ai spus deja să se aștepte la asta, poate fi mai ușor de suportat”, adaugă ea.

Krista Hughes, care lucrează la Mulberry Centre, susține că este importantă dezvoltarea unei legături cu persoana care este pe moarte. „Când cineva se naște, se naște în brațe iubitoare și sperăm ca acea persoană să poată muri în brațe iubitoare”, afirmă ea.

Hughes își amintește de o persoană care dorea să moară într-o grădină, dar nu a putut din cauza intervențiilor medicale. Ea a recreat o grădină imaginară folosind imagini, ulei de lavandă și sunetul cântecului de păsări.

Unele persoane din acest domeniu oferă sprijin și după moarte. Rita Ball afirmă că a vizitat case funerare în numele familiilor și a ajutat la organizarea serviciilor comemorative. Alții petrec timp în comunitate pentru a sensibiliza oamenii, inclusiv prin organizarea de „cafenele ale morții” pentru a „deschide conversații” în timp ce se servește ceai și prăjituri.

Despre „capacitatea de a ne croi propria moarte”

Marian Krawczyk este cercetătoare la Universitatea din Glasgow și fondatoare a grupului End-of-Life Doula International. Ea afirmă că îngrijirea la sfârșitul vieții trebuie să evolueze, deoarece modul în care oamenii mor s-a schimbat.

În prezent, mai puține persoane mor din cauza accidentelor sau a bolilor infecțioase de scurtă durată și tot mai mulți oameni trăiesc mulți ani cu boli care le limitează speranța de viață.

„Există, de asemenea, așteptări legate de alegerile de stil de viață în fiecare aspect al vieții noastre”, spune ea, „inclusiv capacitatea de a ne croi propria moarte”.

Deși unii consideră că doulele pot ajuta în acest sens, activitatea nu are o reglementare sau o formare obligatorie în Marea Britanie. Astfel că au apărut îngrijorări privind riscul de oportunism în jurul persoanelor vulnerabile.

„Realitatea este că îngrijirea adecvată la sfârșitul vieții este o loterie”, afirmă Krawczyk. Ea consideră că doulele pot ajuta la umplerea acestor lacune în îngrijire.

