Nicole Kidman a dezvăluit că va deveni o doula: „Poate părea puțin ciudat”

Nicole Kidman este pregătită pentru un nou rol în următorul capitol al vieții sale, ea dezvăluind că se pregătește să devină doula pentru persoanele aflate aproape de moarte, relatează revista Variety.

Potrivit Medlife, doula este o persoană instruită să ofere atât informații, cât și sprijin emoțional și fizic unei femei însărcinate, la naștere și după aducerea pe lume a copilului.

Însă în țări precum SUA această profesie de însoțitor non-medical se referă și la persoane care oferă sprijin persoanelor vârstnice sau bolnave în stadiu terminal, nu doar femeilor însărcinate.

Kidman a spus într-o discuție cu public organizată recent la Universitatea din San Francisco că noul rol pe care l-a ales poate părea „puțin ciudat” pentru ea, dar a explicat că a devenit interesată de această profesie după ce mama ei a murit în 2024, la vârsta de 84 de ani.

Dezvăluire emoționantă a lui Nicole Kidman

„Pe măsură ce mama mea se stingea, ea se simțea singuratică și familia putea să o ajute până la un punct”, a declarat Kidman în fața publicului, potrivit publicației San Francisco Chronicle.

„Eu și sora mea avem atât de mulți copii, carierele noastre și munca noastră, și dorința de a avea grijă de ea, pentru că tatăl meu nu mai era în viață, iar atunci mi-am spus: ‘Mi-aș fi dorit să existe oameni care să fie acolo, să stea alături de ea într-un mod imparțial și să ofere pur și simplu alinare și îngrijire’”, a spus actrița premiată cu Oscar în 2003 pentru interpretarea sa din drama psihologică „The Hours”.

„Așa că aceasta este o parte a dezvoltării mele și unul dintre lucrurile pe care le voi învăța”, a mai spus Nicole Kidman la Universitatea din San Francisco, o instituție iezuită de invățământ privat.

Revista Variety amintește că tatăl actriței, psihologul și profesorul universitar australian Antony Kidman, a murit în 2014, în urma unui atac de cord pe care l-a suferit după o căzătură.

Filmele în care a jucat Nicole Kidman în ultimii ani pot fi văzute în streaming

Noile comentarii făcute de Nicole Kidman, acum în vârstă de 58 de ani, nu înseamnă însă că ea intenționează să renunțe la actorie.

Una dintre cele mai căutate și bine plătite actrițe de la Hollywood la începutul anilor 2000, Kidman a cunoscut ulterior un declin al carierei. Ea a revenit însă spectaculos în lumina reflectoarelor anul trecut grație filmului „Babygirl”, în care joacă rolul directoarei unei companii puternice care își periclitează cariera și viața de familie după ce începe o aventură zbuciumată cu un stagiar mult mai tânăr decât ea.

Filmul ce a avut premiera în cinematografele din România în ianuarie 2025, destinat publicului 18+, poate fi văzut în prezent în streaming de abonații HBO Max sau poate fi închiriat digital pe Amazon Prime Video pentru 9,99 RON.

„Holland”, un alt film al ei de anul trecut, a urcat recent în topurile de streaming după ce a intrat pe HBO Max. Însă lungmetrajul în care joacă rolul unei gospodine a cărei viață e bulversată de descoperirea unui secret tulburător e mai degrabă mediocru. Disponibil și pe Prime Video, acesta are o notă medie de doar 5 / 10 pe IMDb și o rată a aprobării catastrofală de 21% pe Rotten Tomatoes, din partea criticilor de film.

„Being The Ricardos”, filmul care i-a adus în 2022 cea mai recentă nominalizare la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, poate fi văzut de asemenea pe Prime Video. Pelicula spune povestea relației dintre Lucille Ball și Desi Arnaz, pe care serialul clasic „I Love Lucy” i-a făcut două dintre cele mai mari vedete ale televiziunii americane.

Actrița veterană e protagonista unui serial apărut luna trecută

Cel mai recent, Kidman a jucat rolul criminalistei Kay Scarpetta în serialul omonim bazat pe romanele scriitoarei americane Patricia Cornwell, lansat luna trecută pe Prime Video.

„Celebra criminalistă Kay Scarpetta revine în fosta sa funcție de legistă-șefă a statului Virginia, anchetând o crimă bântuitoare, cu ecouri stranii ale primului său mare caz de acum câteva decenii. În 1998, Scarpetta lucrează alături de detectivul Pete Marino și agentul FBI Benton Wesley anchetând o serie de strangulări brutale”, este descrierea oficială publicată de Prime Video pentru serial.

Kidman joacă în serial alături de Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Bobby Cannavale și Simon Baker, printre alții.