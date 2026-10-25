Fenomenul trenurilor oprite la intrarea în Gara de Nord. De ce sunt puse să aștepte și 20 de minute când ajung în cea mai mare gară din țară

În fiecare zi în Gara de Nord ajung aproape 500 de trenuri, iar o parte dintre ele sunt ținute la semnalele de la intrarea în stație. Unele trenuri pot ajunge să aștepte chiar și până la 20 de minute ca să poată intra la peroanele celei mai mari gări din România. La solicitarea HotNews, CFR Infrastructură a explicat de ce au loc astfel de probleme.

În șase dintre cele 24 de ore ale zilei este aglomerație maximă de trenuri în Gara de Nord.

Per total în rețeaua CFR circulă aproximativ 2.000 de trenuri/zi. Aproape 500 trec prin Gara de Nord.

De ce intră greu trenurile în Gara de Nord

O parte dintre trenurile care au destinație Gara de Nord sunt oprite cu puțin timp înainte de a ajunge în cea mai mare stație de cale ferată a țării. Există o explicație structurală: deși Gara de Nord are 14 linii, instalația de comandă permite efectuarea simultană a cel mult cinci operațiuni de intrare sau ieșire a trenurilor, explică CFR Infrastructură la solicitarea HotNews.

Gara de Nord este limitată și de faptul că este o stație terminus, explică cei de la CFR Infrastructură. Asta înseamnă că toate intrările, ieșirile și manevrele se fac prin același capăt al gării, iar trenurile nu pot traversa stația pentru a ieși prin partea cealaltă.

Opusul unei stații terminus este o gara de tranzit (de trecere) – cum este cea din Viena – unde circulă uneori și trenuri de marfă.

Gara de Nord, o gară terminus / Sursă: Captură Google Earth

Șase ore complicate

Șase dintre cele 24 de ore ale zilei au parte de un număr record de trenuri. „Cele mai aglomerate intervale orare pentru plecările și sosirile trenurilor de călători în stația București Nord sunt 7:00 – 9:00 și 16:00 – 20:00”, spune CFR Infrastructură.

Cel mai aglomerat sector de la intrarea în Capitală, Chitila – București Nord, are o capacitate maximă de 20 de trenuri pe oră, în condițiile actuale de infrastructură și semnalizare, mai explică CFR.

Trenuri in Gara de Nord, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Aproape 500 de trenuri pe zi

Zilnic sunt programate să plece și să sosească în Gara de Nord 493 de trenuri, mai spune compania de infrastructură. Datele Infofer arată că primul tren al zilei pleacă la ora 0.30 către Aeroportul Henri Coandă, iar ultimul tren al zilei sosește la 23.56, din direcția Cluj.

În total circulă trenuri de la șapte operatori, dintre care cele mai multe sunt de la CFR Călători. Pe locurile următoare sunt operatorii privați Transferoviari și Regio Călători, arată calculele HotNews.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat la compania privată Interregional Călători, care a primit mai multe trenuri noi Alstom Coradia în ultimele luni.

Din calculele HotNews mai reiese și că dintre cele 14 linii de la Gara de Nord, cam 6-7 linii sunt cel mai adesea ocupate simultan de trenuri. În cele mai aglomerate momente pot fi 9-10 linii pe care staționează vagoane, locomotive, automotoare diesel sau rame electrice.

Tronsonul cu cele mai multe trenuri este București – Ploiești, cu un total de pste 180 de trenuri pe zi (pe ambele sensuri, luând în calcul cele două gări mari din Ploiești (Vest și Sud).

Între București și Constanța circulă peste 60 de trenuri pe zi, dar între iunie și septembrie numărul este mai mare.

Gara de Nord, Foto: Hotnews

Un tren poate aștepta și 20 de minute

„În urma analizării datelor privind circulația trenurilor de călători în stația București Nord pentru ultimele 30 de zile, a rezultat un timp mediu de așteptare la intrarea în stație de aproximativ 7 minute, iar timpul maxim de așteptare a fost de 20 de minute”, transmite CFR Infrastructură la solicitarea HotNews.

„Principalii factori care limitează capacitatea de primire a trenurilor de călători în stația București Nord sunt reprezentați de numărul trenurilor de călători programate să circule conform mersului de tren în vigoare, respectiv 493 de trenuri, coroborat cu numărul maxim de simultaneități, respectiv intrări și ieșiri simultane, permise de instalația de comandă și dirijare a circulației feroviare, precum și de configurația stației, care are caracter terminus.

În aceste condiții, toate operațiile de circulație și manevră ale trenurilor se realizează printr-un singur capăt al stației, ceea ce constituie un factor suplimentar de limitare a capacității de primire și operare a trenurilor de călători”, potrivit instituției.