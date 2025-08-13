Fermierii din California atrag atenția că mașinile pot circula fără șofer, dar lor le este interzisă folosirea tractoarelor autonome. „E nebunie curată”

Agricultorii din statul „care hrănește SUA” atrag atenția că prețurile vor crește dacă nu se ridică interdicția de a folosi utilaje autonome, dotate cu tehnologie AI. Poți avea pe stradă mașini care se conduc singure printre oameni, dar nu poți avea mașini fără șofer printre mere?

Valoarea anuală a producției agricole a Californiei, stat cu 40 de milioane de locuitori, a fost în 2022 de 50.000 de milioane de euro, de 125 de ori mai mare decât tot PIB-ul României.

California are însă o problemă în ocuparea locurilor de muncă din agricultură, iar fermierilor din zonă le este interzisă folosirea tractoarelor autonome în producția agricolă, atrăgând protestele acestora, conform televiziunii americane NBC News.

Ei sunt ”banați” să folosească tractoare autonome, în condițiile în care agricultura din 11 state americane se dezvoltă folosind roboți și utilaje autonome. Fermieri americani folosesc mașini autonome care scutură pomii sau care pregatesc solul pentru plantare. Ei au înlocuit angajații cu roboți, care fac activitatea agricolă mai ușoară. Dar mai puțin decât ar vrea fermierii, în California, unde există restricții legale.

„Nu găsești destui oameni pe care să-i angajezi”

California produce peste 40% din legumele consumate în SUA și aproape 70% din producția de fructe și nuci, dar fermierilor din zonă le este interzisă folosirea tractoarelor autonome în producția agricolă.

„Problema noastră cea mai mare este forța de muncă. Nu găsești destui oameni pe care să-i angajezi. Este dificil să faci tot ce e necesar și, dacă nu avem oameni care să culeagă recolta, prețurile la alimente vor crește. Și asta o să fie o problemă din ce în ce mai mare”, spune un fermier din California, Larry Jacobs. Bărbatul are opt roboți prin care a automatizat procesul de pregătire a solului, dar și pe cel de plantare a semințelor.

Robot care se ocupă cu fertilizarea solului / Foto: Josh Edelson / AFP / Profimedia

Guvernul federal din California estimează că peste 88.000 de locuri de muncă vor rămâne anual neocupate în agricultură, în următorii zece ani.

Tehnologia pe care fermierii locali nu au voie să o folosească, dezvoltată în California

Deși tehnologia care face utilajele agricole să funcționeze complet autonom a fost dezvoltată în California, legea interzice, în aproape toate cazurile, folosirea tehnologiei autonome în agricultură – chiar dacă mașinile fără șofer circulă pe șoselele din California de câțiva ani.

„Nu are niciun sens, e nebunie curată”, spune Larry Jacobs.

Interdicția privind echipamentele agricole autonome este în vigoare din 1970: „Toate mașinăriile autopropulsate trebuie, atunci când sunt în mișcare și funcționează cu motorul propriu, să aibă un operator la comanda utilajului”.

„Tehnologia evoluează rapid. Ne ajută să rezolvăm aceste probleme”, spune Jacobs despre folosirea tractoarelor autonome în producție. El crede că e timpul ca statul California să se adapteze noilor tehnologii AI.