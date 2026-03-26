Ferrari livrează supermașini personalizate super-bogaților din Orientul Mijlociu. Transportul aerian e de 4-5 ori mai scump decât cel maritim

Producătorii de automobile premium livrează mai nou supermașini hiperpersonalizate pe calea aerului clienților lor de top din Orientul Mijlociu, în contextul în care războiul din Iran amenință cererea pe una dintre cele mai profitabile piețe ale lor, scrie Financial Times. Transportul aerian e acum de 4-5ori mai scump decât transportul maritim.

Săptămâna trecută, Ferrari a oprit livrările majorității vehiculelor către Golf, deoarece transportatorii auto nu au putut intra în regiune din cauza restricțiilor impuse de Iran asupra Strâmtorii Hormuz.

Cu toate acestea, producătorul italian a declarat că efectuează livrări „par avion”. Ferrari le-a spus, de asemenea, investitorilor că vehiculele sale ar putea fi livrate către clienți din afara regiunii, la cerere.

Chiar înainte ca SUA și Israelul să atace pentru prima dată Iranul, unii clienți extrem de bogați plăteau pentru transportul aerian pentru a prelua mai rapid modelele lor de lux personalizate, în ediție limitată. Transportul aerian e de aproximativ trei ori mai scump decât transportul maritim.

Reprezentanții industriei de logistică și auto au declarat că creșterile de prețuri cauzate de conflict au însemnat că livrarea unui vehicul de lux pe calea aerului ar putea costa acum de patru până la cinci ori mai mult decât pe calea maritimă – o diferență pe care cumpărătorii dornici sunt încă dispuși să o plătească.

Costul mediu pentru transportul aerian al unui kilogram de marfă din Europa în Orientul Mijlociu a crescut cu două treimi de la începutul conflictului, ajungând la 2,96 dolari, potrivit Freightos, un serviciu de informații logistice. Costul zborului cu un vehicul de lux ar fi și mai mare.

„Depinde doar dacă producătorii își reduc propria marjă de profit datorită relației lor cu clientul sau dacă clientul s-a oferit să o gestioneze pe cont propriu”, a declarat Ian Arroyo, director de strategie la Freightos.

Bentley a declarat că folosește stocul existent în regiune pentru a onora comenzile plasate înainte de începerea conflictului și nu livrează pe calea aerului.

Rolls-Royce, deținută de BMW, a declarat că face „tot posibilul” pentru a satisface cererea clienților, dar a refuzat să ofere detalii.

„Este o regiune foarte importantă pentru noi”, a declarat Chris Brownridge, CEO al Rolls-Royce Motor Cars, adăugând că este în contact zilnic cu clienții săi din Orientul Mijlociu. „Mulți dintre clienții noștri care au vehicule așteptate ar dori ca acestea să fie livrate, iar noi lucrăm cât putem de bine cu logistica pentru a facilita această livrare.”

SUA și China sunt piețe mai mari decât Orientul Mijlociu în ceea ce privește volumul de vehicule, dar regiunea este crucială pentru producătorii de mașini de lux, deoarece persoanele cu avere netă mare sunt dispuse să cheltuiască sume mari pentru a-și personaliza vehiculele. Personalizarea reprezintă aproximativ o cincime din veniturile Ferrari din industria auto.

La începutul acestei luni, Volkswagen a avertizat, de asemenea , că războiul din Orientul Mijlociu va afecta vânzările vehiculelor sale de lux, spunând că regiunea este „semnificativă” pentru mărcile sale premium, printre care Porsche, Lamborghini și Audi.

Deși majoritatea producătorilor au declarat că comenzile existente nu au fost anulate, unii directori din industrie au declarat că nu se plasează noi comenzi. Un producător auto european a declarat că suspendă planurile de a deschide noi reprezentanțe în Arabia Saudită, în timp ce vizitele clienților la showroom-ul său din Abu Dubai au scăzut.

Dacă conflictul se prelungește, el a spus că firma ar putea fi nevoită să realoce o parte din vehiculele destinate Orientului Mijlociu către țări precum Japonia, spune directorul executiv al producătorului european.

„Vindem cea mai scumpă versiune a celor mai scumpe mașini din Orientul Mijlociu”, a adăugat el. „Este greu să obții același randament al afacerii plasând vehicule care ar fi fost vândute în Orientul Mijlociu în altă parte.”

Directorul Bentley, Frank-Steffen Walliser, a mai spus că Orientul Mijlociu reprezintă „cea mai bună piață din lume” în ceea ce privește contribuția la profit. „Suntem foarte îngrijorați de situație. Cu siguranță, oamenii din Orientul Mijlociu au alte gânduri decât să caute un Bentley nou în acest moment.”

Perturbarea survine într-o perioadă deosebit de dificilă pentru sector, cu tarife mai mari în SUA și o încetinire accentuată a vânzărilor în China. Multe mărci de lux sperau că creșterea economică din Orientul Mijlociu va compensa o parte din scăderile de pe piețele lor cheie, dacă nu chiar în totalitate.

„Pur și simplu nu ai unde să te duci”, a spus Andy Palmer, fostul director executiv al Aston Martin. „Nu am mai văzut de foarte mult timp… o situație în care toate piețele să fie atât de slabe.”