Festivalul Internațional George Enescu 2025 a început ieri la București – patru săptămâni de sărbătoare a muzicii, între tradiție, inovație și întâlniri de neuitat

Duminică, 24 august 2025, a început cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Timp de patru săptămâni, între 24 august și 21 septembrie 2025, Bucureștiul devine capitala mondială a muzicii clasice, reunind peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 100 de concerte.

Anul acesta, festivalul marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu și propune, sub direcția artistică a lui Cristian Măcelaru, o ediție construită pe trei piloni fundamentali: tradiția enesciană, inovația artistică și extinderea la nivelul comunităților, printr-o amplă serie de concerte în numeroase orașe din România, dar și prin deschiderea către noile generații. Festivalul oferă noutăți spectaculoase, de la lansarea seriilor de concerte Enescu in Control powered by BRD-Groupe Société Générale și Enescu-JTI Immersive Experience, până la revenirea operei și baletului în programul festivalului.

De la primele ediții, Festivalul și-a asumat misiunea de a fi nu doar o platformă pentru mari orchestre și soliști, ci și un templu dedicat creației enesciene. În 2025, acest angajament capătă o încărcătură aparte: publicul va putea asculta peste 45 de interpretări ale lucrărilor lui George Enescu, de la celebrele Rapsodii Române la Simfonii, Suite orchestrale, lucrări camerale rare și, desigur, opera monumentală „Oedipe”, prezentată într-o producție semnată de regizorul vizionar Stefano Poda, cu o distribuție de prestigiu. Dirijorul Tiberiu Soare va conduce spectacolul-eveniment, avându-i în distribuție pe Ruxandra Donose, Ionuț Pascu, Ramona Zaharia, Vazgen Gazaryan și alte voci excepționale ale scenei lirice internaționale. Astfel, Enescu nu este doar comemorat, ci trăit în întreaga sa complexitate.

În cadrul acestei ediții, vor fi explorate și zonele în care muzica întâlnește tehnologia, dansul, artele vizuale: la MINA – Museum of Immersive New Art, debutează seria Enescu – JTI Immersive Experience, o premieră absolută pentru istoria Festivalului: ONIRIUS (28–29 august) – spectacol coregrafiat de Gigi Căciuleanu, cu muzică originală de Paul Ilea, unde corpul devine instrument de poezie vizuală; Bach in the Jungle (4–5 septembrie) – un Bach renăscut în ritmuri sud-americane, cu Leticia Moreno (vioară) și Claudio Constantini (bandoneon); Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum (11–12 septembrie) – recital inspirat de estetica Secesiunii vieneze, cu Alexandra Silocea (pian) și Patricia Nolz (mezzo-soprană), Laëtitia Eïdo (actriță); Ultima piesă (18–19 septembrie) – compoziție-instalație de Constantin Basica, o meditație asupra impermanenței și viitorului muzicii.

Peste 4.000 de artiști din 28 de țări vor urca pe scenele Festivalului, de la orchestre legendare la tineri virtuozi. Orchestre precum Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, Orchestre National de France, Czech Philharmonic, Budapest Festival Orchestra, WDR Symphony Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Accademia Bizantina, Orchestra Academiei Santa Cecilia, Mahler Chamber Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, Il Giardio Armonico, și multe altele aduc la București standardul excelenței.

Dirijori de renume – Klaus Mäkelä, Cristian Măcelaru, Daniel Harding, Santtu-Matias Rouvali, Daniele Gatti, Ivan Fischer, Paavo Järvi, Gianandrea Noseda, Manfred Honeck, Keri-Lynn Wilson, Petr Popelka, Vasily Petrenko, Alain Altinoglu – se întâlnesc cu soliști de legendă și artiști internaționali unanim apreciați: Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Seong Jin Cho, Gautier Capuçon, Jean-Yves Thibaudet, Rudolf Buchbinder, Alisa Weilerstein, Kian Soltani, Renaud Capuçon, Julian Rachlin, Kirill Gerstein, Alexandre Kantorow, Bruce Liu, Asmik Grigorian, Sonya Yoncheva, Isabelle Faust, Nemanja Radulović, Alexandra Conunova sau Rachel Willis-Sørensen.

Călătorie prin sălile și seriile Festivalului Enescu 2025

Sala Palatului – inima festivalului

La Sala Palatului, locul unde emoția se măsoară în mii de respirații la unison, se scrie din nou istoria muzicii. Este scena marilor ansambluri, unde energia simfonică se revarsă cu forță asupra publicului. Philharmonia Orchestra aduce un program de rezonanță, dirijat de Santtu-Matias Rouvali, cu doi români de talie mondială – pianista Alexandra Dariescu și violoncelistul Andrei Ioniță. Tot aici, Seria continuă cu Tonhalle-Orchester Zürich și celebrul Paavo Järvi, cu Czech Philharmonic și Petr Popelka, cu Budapest Festival Orchestra și inconfundabilul Ivan Fischer sau Orchestre National de France, condusă de Cristian Măcelaru, alături de doi soliști de talie mondială: pianistul Rudolf Buchbinder și violonista Anne-Sophie Mutter. Pe aceeași scenă, Frankfurt Radio Symphony și Alain Altinoglu îl au ca invitat pe violoncelistul Gautier Capuçon, iar WDR Symphony Orchestra Cologne, sub bagheta lui Cristian Măcelaru, propun o premieră absolută pentru România: interpretarea operei Salome de Richard Strauss. Aici, Royal Concertgebouw Orchestra, una dintre cele mai respectate orchestre ale lumii, vine sub bagheta lui Klaus Mäkelä, dirijorul-fenomen al generației sale și închieie seria concertelor de la Sala Palatului.

Pentru public, fiecare seară la Sala Palatului este o promisiune de grandiozitate: muzică monumentală, orchestre care au scris istoria, soliști și dirijori care modelează viitorul.

Ateneul Român – templul intimității

Dacă Sala Palatului este spațiul monumental al marilor orchestre, Ateneul Român este sanctuarul intimității muzicale. În sala sa rotundă, unde frescele istoriei se împletesc cu rafinamentul sonor, concertele și recitalurile devin confesiuni. Martha Argerich, legenda vie a pianului, revine cu magnetismul său inegalabil alături de Filarmonica din Monte Carlo, condusă de Charles Dutoit. Corul Radio din Letonia propune o călătorie în universul muzicii corale nordice, iar Leif Ove Andsnes și Christian Tetzlaff construiesc, împreună, un dialog sonor de mare finețe. Pe aceeași scenă, publicul îi va întâlni pe bine cunoscuții muzicieni ai Academy St. Martin in the Fields conduși de Tomo Keller și Jan Lisiecki, pianist cu sensibilitate unică. Cvartetele Belcea, Leonkoro și Arcadia aduc un suflu cameristic de rafinament, iar artiștii români și laureați ai Concursului Enescu, se întâlnesc pe scenă cu muzicieni de talie mondială: Valentin Șerban și Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, condusă de Lahav Shani, pianistul Roman Lopatinksiy și violonistul David Grimal alături de Orchestra de Cameră Radio sau Hyeonjeong Lee, violoista de numai 14 ani, care va urca pe scenă alături de Renaud Capuçon și Orchestre de Chambre de Lausanne. La Ateneu, fiecare concert e un ritual al apropierii, unde publicul respiră aproape de instrumente și voci, și trăiește muzica la intensitatea primei rostiri.

By Midnight Concert Series – magia nopții

Tot la Ateneu, dar în altă lumină, seria concertelor de la miezul nopții oferă o experiență aparte. Noaptea devine partener sonor, iar ora târzie dă un alt ritm percepției. Publicul va asculta aici muzica de film a lui Zbigniew Preisner, într-un concert alături de Sinfonia Varșovia, apoi pe maeștrii barocului de la Accademia Bizantina, conduși de Ottavio Dantone. O/Modernt Chamber Orchestra, cu fascinanta percuționistă Evelyn Glennie, promite un spectacol al contrastelor, în timp ce Les Siècles reînvie sonorități de epocă. Il Giardino Armonico, cu exuberantul Giovanni Antonini, aduce energie barocă, iar violonista Mihaela Martin reamintește lumii de noblețea școlii românești. By Midnight Concert Series nu este doar o succesiune de concerte, ci o călătorie inițiatică în vibrațiile nopții alături de artiști ca Asmik Grigorian, Julia Lezhneva sau Corul de Cameră al Filarmonicii Estone.

Sala Radio – Aniversări

Cu acustica sa aproape de perfecțiune și încărcătura simbolică de spațiu al orchestrelor radioului public, Sala Radio aduce în Festival o dimensiune caldă. În 2025, aici este prezentă o serie remarcabilă – „Aniversări”, desfășurată în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, începând cu ora 13:00. Programul cuprinde opt concerte în această formulă, menite să fie darul Festivalului către publicul pasionat de muzica clasică: tenorul Benjamin Bernheim, supranumit „noul Pavarotti”, acompaniat de Orchestra de la Comunitat Valenciana, sub bagheta lui James Gaffigan; Sinfonia Varșovia, alături de Corul Academic Radio, dirijați de Marta Gardolińska, cu pianistul Rafał Blechacz, într-un program ce include lucrări de Grażyna Bacewicz, Chopin și George Enescu (Vox Maris); Orchestra Națională Simfonică Daneză, condusă de Nicholas Collon, cu pianiștii Lucas & Arthur Jussen sau violonistul Alexandru Tomescu. Programul va fi completat de orchestrele filarmonicilor din Bacău, Timișoara și Sibiu. Inedit pentru programarea tradițională de la Sala Radio, publicul va asculta operă în concert cu Deutsche Kammerphilharmonie Bremen și Tarmo Peltokoski – o întâlnire de neratat între unul dintre cei mai căutați tineri dirijori ai momentului, capodopera mozartiană „Flautul fermecat” și Elsa Dreisig, renumita soprană care va interpreta rolul Paminei.

Sala Auditorium – bijuteria discretă: Enescu 70

În Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, muzica se aude altfel: în tihnă, cu sonorități transparente și cu intimitatea pe care doar spațiile de cameră o pot oferi. Aici este locul surprizelor și al descoperirilor, al programelor tematice și al partituri rar cântate. Publicul are șansa de a simți fiecare detaliu al frazării și de a se întâlni direct cu lucrările camerale enesciene: integrala sonatelor pentru vioară și pian în interpretarea Aavik Duo, cele două sonate pentru violoncel și pian prezentate de Valentin Răduțiu acompaniat de Per Rundberg sau de violonceistul Marc Coppey și pianistul Francois Dumont. Într-o manieră inedită va fi prezentată Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu, într-un aranjament pentru cvintet de suflători și acordeon unde solist va fi Radu Rățoi, recunoscut la nivel internațional ca unul dintre cei mai mari virtuozi ai acestui instrument. Este, poate, cel mai discret, dar și cel mai revelator spațiu al Festivalului.

Opera și Balet – reîntoarcerea spectaculoasă

Una dintre marile noutăți ale ediției o reprezintă revenirea operei și baletului în program. Este o întoarcere așteptată, care reîntregește dimensiunea festivalului. Două spectacole de operă vor fi monetate integral pe patru scena Operei Naționale București: „Ora spaniolă” de Maurice Ravel cu Orquestra de la Comunitat Valenciana sub bagheta lui James Gaffigan (29 august) și „Oedipe” de George Enescu (15 septembrie). Sub bagheta lui Tiberiu Soare vor evolua soliști de renume ca Ionuț Pascu (Oedipe), Ramona Zaharia (Sfinx), Ruxandra Donose (Jocasta), Karin-Cecilia Phelps (Antigona) acompaniați de Orchestra Operei Naționale București. Teatrul Național București va găzdui două spectacole excepționale de dans: DinDor’NdoR de Gigi Căciuleanu (2 septembrie) și Les Saisons / Anotimpurile cu Malandain Ballet Biarritz și Orchestra Operei din Versaille, condusă de Andres Gabetta (9 septembrie).

Laboratorul viitorului – experiențe imersive

La MINA, muzica devine experiență vizuală și imersivă. Cele patru producții programate în seria Enescu – JTI Immersive Experience: ONIRIUS, Bach in the Jungle, Klimt meets Bösendorfer – Ver Sacrum și The Last Piece – sunt veritabile explorări ale viitorului. Dans, videomapping, performance, instalații vizuale și compoziții algoritmice se întâlnesc pentru a propune un alt mod de a trăi muzica. Este poate cel mai radical gest al Festivalului: un spațiu unde artiștii și tehnologia rescriu împreună percepția sunetului.

Enescu in Control – scena libertății

Nou introdusă în 2025, seria Enescu in Control powered by BRD-Groupe Société Générale este platforma generațiilor noi și a experimentelor cross-over, un loc unde artiștii din zone diferite se întâlnesc, depășind granițele muzicii clasice. Aici, improvizația, jazzul, sound-art-ul și muzicile alternative se amestecă cu tradiția, în spectacole surprinzătoare. Enescu in Control powered by BRD-Groupe Société Générale devine scena unde prezentul și viitorul se întâlnesc, în plină efervescență creativă.

Seria de concerte Festivalul Enescu în țară și seria Evenimentelor conexe desfășurate sub egida Festivalului Enescu transformă România în scenă a muzicii universale

Ediția 2025 lărgește aria de desfășurare a Festivalului Enescu în mai multe orașe din România – Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Brașov, Constanța, Oradea, Arad, Târgu Mureș, Craiova, Satu Mare și alte centre culturale – care devin, timp de patru săptămâni, scene pentru ansambluri de renume și soliști de prim rang. În acest fel, festivalul nu mai aparține doar Bucureștiului, ci întregii țări. Concertele, expozițiile, recitalurile și spectacolele găzduite în aceste orașe alcătuiesc o rețea vie de emoție și excelență artistică, aducând spiritul lui Enescu mai aproape de comunități și confirmând vocația integratoare a evenimentului.

Festivalul Enescu prezintă lumii imaginea unei Românii sofisticate, mature, frumoase

dirijorul Cristian Măcelaru, director artistic al festivalului

Festivalul Internațional George Enescu 2025 nu este doar o succesiune de concerte, ci o sărbătoare a muzicii, care leagă tradiția de inovație, trecutul de viitor, intimitatea de monumental, rafinamentul clasic de imersiunea tehnologică.

Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Internațional George Enescu se pot achiziționa atât online, din platforma Eventim.ro, https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu, cât și în format fizic, din rețeaua de hipermarketuri Carrefour și din lanțurile de librării Cărturești și Humanitas.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.



