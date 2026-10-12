„Fetele sunt expuse la imagini în care femeia e prezentată senzual. Sunt foarte mici, dar vin acasă și spun că vor unghii de 7 centimetri, vor să se machieze.” Mihaela Noroc, fotografa Atlasului Frumuseții, despre viața de dincolo de imagini

Mihaela Noroc a călătorit în zeci de țări și a fotografiat sute de femei, de la cele care trăiesc în sate sărace până la cele care au cariere de succes. Fotografiile ei au ajuns cunoscute în întreaga lume și au fost adunate în trei cărți. În 2018, când s-a născut Natalia și Mihaela a devenit mamă, nu a renunțat la pasiunea pentru fotografie. A luat-o pe fetiță în călătorii și și-a reorganizat viața pentru a putea fi împreună. În dialogul de mai jos, mi-a vorbit despre cum își crește fiica, despre cât de mult a schimbat-o maternitatea și despre ce ar vrea ca Natalia să învețe din propriile ei experiențe.

Mihaela Noroc s-a născut în 1985, la Chișinău, și a crescut la București, unde a studiat fotografia la Universitatea Națională de Arte. În 2013, a început să călătorească prin lume pentru a fotografia femei obișnuite, întâlnite pe străzi, în piețe, la locurile lor de muncă sau acasă. Voia să arate că frumusețea nu înseamnă doar tinerețe, siluetă perfectă și trăsături de fotomodel. Că fiecare femeie merită să fie văzută și să-și spună povestea.

Așa a apărut „Atlasul frumuseții” (The Atlas of Beauty), proiectul care a făcut-o cunoscută internațional și care, în 2017, a devenit prima ei carte.

Natalia, fiica Mihaelei, s-a născut pe 28 august 2018, la un an după apariția primului volum. Venirea ei pe lume nu a oprit călătoriile Mihaelei. Dimpotrivă, în aprilie 2020, când fetița nu împlinise încă un an și opt luni, mama ei povestea că vizitaseră deja împreună 27 de țări de pe șase continente. În ianuarie fuseseră în China, unde începuseră să apară știrile despre un virus misterios. Câteva luni mai târziu, pandemia le găsea în România, iar Mihaela se întreba când vor putea urca din nou într-un avion.

Au urmat și alte călătorii, dar și o experiență care a făcut-o mai prudentă. În Tadjikistan, când Natalia avea trei ani, fetița s-a îmbolnăvit de enterocolită. Mihaela s-a speriat atât de tare, încât a decis să nu o mai ia în deplasările din zone mai dificile. A continuat să fotografieze femei din întreaga lume, în timp ce Natalia rămânea acasă, cu tatăl ei, Ștefan. Despărțirile au devenit una dintre cele mai grele părți ale meseriei sale.

Nașterea Nataliei i-a influențat și munca. În 2024, a publicat „Lumea fetelor. Portrete și povești din jurul pământului”, o carte inspirată de fiica ei, pentru care a fotografiat fete din diferite țări. Își dorea ca Natalia să crească văzând cât de diferite pot fi fetele, cum trăiesc și ce visuri au. În 2025 a urmat „Atlasul frumuseții, o nouă călătorie. Portrete și povești despre puterea femeilor”, cu alte portrete și povești ale femeilor întâlnite în lume.



Astăzi, Mihaela locuiește cu familia la Sibiu, oraș în care s-au mutat pentru a-i oferi Nataliei o copilărie mai liniștită. Fetița are opt ani, este în clasa a doua și nu are telefon mobil, o decizie pe care mama ei încearcă să o mențină în ciuda presiunii colegilor. Mihaela continuă să fotografieze, lucrează la un nou proiect, „Femeile României”, și își organizează călătoriile în funcție de vacanțele fiicei.

În interviul acordat, Mihaela vorbește despre viața lor de zi cu zi, despre cât de greu este să împaci maternitatea cu o meserie care presupune atât de multe plecări și despre felul în care nașterea Nataliei a schimbat-o. Povestește și despre o luptă pe care o duce încă din adolescență: deși a fotografiat ani întregi frumusețea femeilor obișnuite, la 41 de ani încă nu reușește să se accepte așa cum arată. Iar acum, când Natalia începe să se compare cu alte fete, încearcă să o ajute să nu crească având aceleași nesiguranțe.

Citește intreviul integral AICI.