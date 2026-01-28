„Fetele sunt învățate de mici că acesta e scopul lor”. Afișul folosit de un lanț de magazine de bricolaj, criticat de o organizație feministă

Un afiș cu o familie, postat în magazinele Leroy Merlin, a atras acuzații din partea Centrului Filia că încurajează stereotipurile despre femei și fete și promovează ideea că munca domestică aparține femeilor. Ce arată afișul? Mama și fiica stau în genunchi și fac curățenie, în timp ce băiatul și tatăl cântă. În replică, pe Facebook, magazinul Leroy Merlin a transmis că va

„Hei Leroy Merlin Romania, am văzut că aveți imagini în magazine cu femei care fac curățenie în genunchi în timp ce băieții se distrează. Not ok”, este mesajul transmis de FILIA pe Facebook.

Potrivit ONG-ului, afișajul de la Leroy Merlin transmite că rolul femeilor este să fie casnice și să facă muncă domestică pentru bărbații din familie. „Aceste reprezentări pun presiune pe femei, care ajung să fie cele care își ocupă ore întregi în fiecare zi cu munca domestică”.

„Fetele sunt învățate de mici că acesta este scopul lor și sunt reduse la rolul lor domestic în raport cu spațiul de familie. Ce le transmiteți viitoarelor generații de fete? Că rolul este să fie supuse, la dispoziția bărbaților și extenuate de munca domestică?”, mai explică organizația feministă.

În 95% din cazuri, femeile fac curat în casă

ONG-ul atenționează și că munca domestică este neremunerată, iar ea revine, în aproape toate cazurile, femeilor.

La nivelul întregii populații există o distribuire tradițională a rolurilor de gen. 96% din femeile din România au declarat că ele sau o altă femeie pregătesc mâncarea, în timp ce 95% au susținut că ele sau o altă femeie din gospodărie fac curat în casă.

În 85% din cazuri, cumpărăturile pentru casă sunt făcute tot de femei.

Leroy Merlin: „Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm”

După ce FILIA a publicat mesajul adresat Leroy Merlin pe rețelele de socializare, lanțul de magazine a oferit un răspuns asociației.

„Vă mulțumim că ați semnalat această imagine. Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm. Pentru noi, fotografia surprinde un moment simplu de familie, o pauză, o joacă. Nu a fost creată cu intenția de a transmite un mesaj despre roluri sau diferențe între oameni”, se arată în mesajul citat.

Cu toate acestea, Leroy Merlin a transmis că „dacă această fotografie a fost percepută ca nedreaptă sau a creat disconfort, ne asumăm acest lucru și ne pare sincer rău”. Din acest motiv, au anunțat că vor analiza materialele pe care le folosesc în promovare și vor face „ajustările necesare”.