Fetiță de 12 ani, dată dispărută în București. A fost emis mesaj RO-Alert

O fetiţă de 12 ani este căutată, vineri seară, după ce a plecat de la domiciliul din Sectorul 6 al Capitalei şi nu a revenit.

„La data de 20.02.2026 Nicolae Elena Maria în vârstă de 12 ani a plecat în mod voluntar de la adresa de domiciliu din Bucureşti Sector 6”, anunţă, vineri seară, Poliţia, potrivit News.ro.

Semnalmentele sale sunt: 146 cm, 35 kg, păr blond lung, ten deschis, ochi albaştri, îmbrăcată cu blugi de culoare gri, hanorac negru, geacă din blană de culoare roz, pe cap poartă un fes de culoare gri.

Are asupra sa un rucsac de dimensiuni mici, de culoare roşie.

Persoanele care deţin informaţii sunt rugate să apeleze Poliţia.

Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com